Кличко не здатний керувати містом: столичні депутати добре "притиснули" мера Києва

Столичний мер Віталій Кличко, ймовірно, не на жарт злякався, що доведеться відповідати за все, що накоїли у місті він, його команда та наближені посадовців.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Напередодні столичний депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Сьогодні депутат повідомив, що сесію Київради, яка мала відбутися завтра, скасували.

“Мер, який називає себе “директором міста”, замість відповідати перед киянами уникає будь-якої розмови. Припускаю, що міський голова злякався того, що у Київраді може зібратися достатня кількість голосів для розгляду питання про висловлення недовіри”, — зазначив Вітренко.

Столичний депутат пояснив, що якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії. Ще одним поясненням, чому скасували сесію, за словами Вітренка, може бути те, що мер просто не хоче, щоб Київрада ухвалила низку важливих рішень, на які чекають кияни і наші захисники.

“Це пряма демонстрація страху. Він боїться відвертої розмови. Боїться поглянути в очі депутатам. Боїться почути правду про власну бездіяльність. Сьогодні він ховається не лише від депутатів, а й від усієї громади столиці. Фактично, своїм рішенням про скасування сесії мер Кличко вкотре підтвердив свою недієздатність керувати містом”, — переконаний Вітренко.

