Кличко не здатний керувати містом: столичні депутати добре "притиснули" мера Києва

Кречмаровская Наталия
Столичний мер Віталій Кличко, ймовірно, не на жарт злякався, що доведеться відповідати за все, що накоїли у місті він, його команда та наближені посадовців.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Напередодні столичний депутат Андрій Вітренко зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень мера Києва Віталія Кличка. Сьогодні депутат повідомив, що сесію Київради, яка мала відбутися завтра, скасували.
Столичний депутат пояснив, що якби мер був упевнений у власній роботі, то він би не уникав відкритого голосування та дискусії. Ще одним поясненням, чому скасували сесію, за словами Вітренка, може бути те, що мер просто не хоче, щоб Київрада ухвалила низку важливих рішень, на які чекають кияни і наші захисники.
