У столичных депутатов лопнуло терпение: сотни домов в руинах, а Кличко только делает селфи

Кречмаровская Наталия
Россия неоднократно наносила массированные удары по Киеву — в результате вражеских атак повреждены и разрушены многие дома. Однако здания не восстанавливают, а мэр Киева Виталий Кличко только делает селфи на руинах.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что за почти четыре года полномасштабной войны Киев так и не получил системной программы восстановления и алгоритма выплат пострадавшим.
По его словам, все процессы максимально забюрократизированы, а через несколько лет здания так и не восстанавливаются. И это при бюджете города более 100 миллиардов гривен, подчеркнул он.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко, вероятно, не на шутку испугался, что придется отвечать за все, что натворили в городе он, его команда и приближенные должностные лица.
Накануне столичный депутат Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. 24 сентября депутат сообщил, что сессию Киевсовета, которая должна была состояться 25 сентября, отменили.
Столичный депутат пояснил, что если бы мэр был уверен в собственной работе, то он не избегал бы открытого голосования и дискуссии.