У столичных депутатов лопнуло терпение: сотни домов в руинах, а Кличко только делает селфи

Россия неоднократно наносила массированные удары по Киеву — в результате вражеских атак повреждены и разрушены многие дома. Однако здания не восстанавливают, а мэр Киева Виталий Кличко только делает селфи на руинах.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко сообщил, что за почти четыре года полномасштабной войны Киев так и не получил системной программы восстановления и алгоритма выплат пострадавшим.

"Восстанавливают только одиночные дома, мэр отчитывается о 1-2 адресах, тогда как сотни остаются в руинах. Люди живут без окон, с дырами в крышах. При этом миллионы гривен уже выделены, но нет даже алгоритма выплат пострадавшим от террористических атак", — рассказал политик.

По его словам, все процессы максимально забюрократизированы, а через несколько лет здания так и не восстанавливаются. И это при бюджете города более 100 миллиардов гривен, подчеркнул он.

"Киев нуждается не в селфи мэра Кличко на руинах, а в четкой программе восстановления, прозрачного контроля и ответственности", — убежден Витренко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичный мэр Виталий Кличко, вероятно, не на шутку испугался, что придется отвечать за все, что натворили в городе он, его команда и приближенные должностные лица.

Накануне столичный депутат Андрей Витренко зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий мэра Киева Виталия Кличко. 24 сентября депутат сообщил, что сессию Киевсовета, которая должна была состояться 25 сентября, отменили.

Столичный депутат пояснил, что если бы мэр был уверен в собственной работе, то он не избегал бы открытого голосования и дискуссии.



