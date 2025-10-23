Столичним депутатам уривається терпець: вказали на ганебну ситуацію в Києві

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Якість води в Києві не відповідає європейським нормам — у жодному районі столиці її не можна пити. До цього додалися й інші проблеми — під час обмежень електропостачання може зникати і вода.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко пояснив, що Київ без води — не через ракети, а через бездіяльність. Політик пояснив, що “Київводоканал” — це не комунальне підприємство, а приватне акціонерне товариство. І міська громада володіє лише незначною часткою акцій.
За його словами, за майже чотири роки війни компанія мала б забезпечити насосні станції генераторами, купити реагенти, модернізувати мережі.
Вітренко повідомив, що “Київводоканал” заборгував громаді столиці понад 700 млн грн.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що критична інфраструктура Києва виявилася незахищеною перед ворожими обстрілами. З одного боку, експерти неодноразово зазначали, що 100% захист енергетичних об'єктів забезпечити неможливо. З іншого — киян запевняли, що всі об'єкти захищені.