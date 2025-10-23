Столичним депутатам уривається терпець: вказали на ганебну ситуацію в Києві

Якість води в Києві не відповідає європейським нормам — у жодному районі столиці її не можна пити. До цього додалися й інші проблеми — під час обмежень електропостачання може зникати і вода.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко пояснив, що Київ без води — не через ракети, а через бездіяльність. Політик пояснив, що “Київводоканал” — це не комунальне підприємство, а приватне акціонерне товариство. І міська громада володіє лише незначною часткою акцій.

За його словами, за майже чотири роки війни компанія мала б забезпечити насосні станції генераторами, купити реагенти, модернізувати мережі.

“Але натомість — кредити, абонплата і якість води, яка не відповідає нормам. Ми вимірювали якість води — у жодному районі Києва її не можна пити. За європейськими нормами це ганьба”, — розповів депутат.

Вітренко повідомив, що “Київводоканал” заборгував громаді столиці понад 700 млн грн.

“14 років — без системних інвестицій у критичну інфраструктуру. Абонплата росте, а генераторів і досі немає. Пора називати речі своїми іменами: або повернути “Київводоканал” у власність громади, або вимагати звіту кожної копійки. Бо коли під ударом енергетика — ми маємо право на воду, навіть без світла”, — наголосив столичний депутат.

