Київ виявився беззахисним перед обстрілами: за найбільшу помилку влади заплатять кияни

Критична інфраструктура Києва виявилася незахищеною перед ворожими обстрілами. З одного боку, експерти неодноразово зазначали, що 100% захист енергетичних об'єктів забезпечити неможливо. З іншого — киян запевняли, що всі об'єкти захищені.

Віталій Кличко.

Народний депутат України Олексій Кучеренко переконаний, що події останніх днів у столиці показали: боротьба за Київ триває, і вона давно вийшла за межі господарських питань.

“Те, що ми спостерігаємо сьогодні, — результат політичного протистояння, яке має глибше коріння. І президент Володимир Зеленський, і Київський міський голова Віталій Кличко мають свої бачення майбутнього та власні амбіції. У цьому немає нічого дивного — але проблема в тому, що ці амбіції починають безпосередньо впливати на життя киян”, — зазначив народний депутат.

Політик зауважив, що коли минулої п’ятниці вночі значна частина лівого берега опинилася без світла, води та каналізації, столиця відчула, наскільки вразливою залишається її інфраструктура. Реакція містян, за словами Кучеренко, була гострою — і справедливою.

“Люди обурені, адже їм неодноразово обіцяли, що “енергетична безпека Києва забезпечена”, показували створення трирівневих систем захисту, робили на цьому піар. Та коли реальність не збіглася з обіцянками, обурення стало закономірним. Разом з тим, не можна забувати: країна у стані війни, і жодна система не може гарантувати абсолютну стабільність”, — пояснив політик.

Однак, за словами народного депутата, найбільша помилка — це не технічний збій, а кадрова політика.

“Деякі управлінські рішення, зокрема призначення людей без належного досвіду, вже показали свою неефективність. Про це говорили давно. І тепер бачимо наслідки. Кияни заслуговують не на гучні заяви, а на професійні дії та чесну комунікацію”, — резюмував Кучеренко.

