Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорную ситуацию в Киеве

Кречмаровская Наталия
Качество воды в Киеве не соответствует европейским нормам – ни в одном районе столицы ее нельзя пить. К этому добавились и другие проблемы – во время ограничений электроснабжения может исчезать и вода.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко объяснил, что Киев без воды — не из-за ракет, а из-за бездействия. Политик объяснил, что "Киевводоканал" – это не коммунальное предприятие, а частное акционерное общество. И городское общество владеет лишь незначительной долей акций.
По его словам, за почти четыре года войны компания должна обеспечить насосные станции генераторами, купить реагенты, модернизировать сети.
Витренко сообщил, что "Киевводоканал" задолжал громаде столицы более 700 млн грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что критическая инфраструктура Киева оказалась незащищенной перед вражескими обстрелами. С одной стороны, эксперты неоднократно отмечали, что 100% защиту энергетических объектов обеспечить невозможно. С другой – киевлян уверяли, что все объекты защищены.