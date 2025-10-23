logo

Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорную ситуацию в Киеве
commentss НОВОСТИ Все новости

Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорную ситуацию в Киеве

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, почему в Киеве во время отключения электроэнергии нет воды

23 октября 2025, 21:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Качество воды в Киеве не соответствует европейским нормам – ни в одном районе столицы ее нельзя пить. К этому добавились и другие проблемы – во время ограничений электроснабжения может исчезать и вода.

Столичные депутаты теряют терпение: указали на позорную ситуацию в Киеве

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко объяснил, что Киев без воды — не из-за ракет, а из-за бездействия. Политик объяснил, что "Киевводоканал" – это не коммунальное предприятие, а частное акционерное общество. И городское общество владеет лишь незначительной долей акций.

По его словам, за почти четыре года войны компания должна обеспечить насосные станции генераторами, купить реагенты, модернизировать сети.

"Но вместо этого — кредиты, абонплата и качество воды, которая не соответствует нормам. Мы измеряли качество воды — ни в одном районе Киева ее нельзя пить. По европейским нормам это позор", — рассказал депутат.

Витренко сообщил, что "Киевводоканал" задолжал громаде столицы более 700 млн грн.

"14 лет — без системных инвестиций в критическую инфраструктуру. Абонплата растет, а генераторов до сих пор нет. Пора называть вещи своими именами: или вернуть "Киевводоканал" в собственность громады, или требовать отчета каждой копейки. Потому что когда под ударом энергетика — мы имеем право на воду, даже без света", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что критическая инфраструктура Киева оказалась незащищенной перед вражескими обстрелами. С одной стороны, эксперты неоднократно отмечали, что 100% защиту энергетических объектов обеспечить невозможно. С другой – киевлян уверяли, что все объекты защищены.



Источник: https://www.facebook.com/reel/1425830751848702
