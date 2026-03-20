Столичним депутатам уривається терпець: “це повна управлінська сліпота Кличка”

Рішення столичної влади викликає багато гострих питань та критики, однак посадовців Києва на чолі з мером Віталієм Кличком продовжують “працювати” всупереч вимогам містян.

Віталій Кличко.

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко зазначив, що столична влада знову живе у паралельній реальності. Замість захисту критичної інфраструктури, резервного живлення для лікарень, реальних рішень для безпеки людей, чого дійсно потребує столиця, команда Кличка знову грається в парки та пішохідні мости.

“Кличко отримав від Литви 600 тисяч євро, і замість того, щоб спрямувати цей ресурс туди, де він справді рятує життя, киянам пропонують чергову красиву картинку: “Вільнюський парк” і ще один міст. Уже третій!!! на Оболоні. У мене просте питання: коли київська міська влада звертається до міжнародних партнерів під час війни, про що вона повинна просити? Про генератори для лікарень та шкіл? Про посилення енергостійкості? Про захист водогосподарської інфраструктури? Про захист об’єктів критичної інфраструктури?”, — зазначив депутат.

За його словами, саме ці запити мають бути першочерговими. Однак ні — київська міська влада просить гроші на черговий міст, наголосив політик.

“Невже ще один рекреаційний об’єкт сьогодні важливіший за безпеку киян під час чергового обстрілу? Жителі Прирічної вже не раз чітко сказали: вони не хочуть забудови та нав’язаних “покращень” цієї території. Люди хочуть зберегти природу, а не отримати черговий бетонний проєкт”, — розповів про бажання киян Вітренко.

За його словами, навіть якщо гроші надає Литва, це все одно ресурс довіри наших міжнародних партнерів. І витрачати цей ресурс у 2026 році на лавочки, парк і міст замість критичної інфраструктури — це, пояснив депутат, або повна управлінська сліпота мера столиці, або свідоме ігнорування реальності, в якій живе країна.

“Сьогодні кожне євро міжнародної допомоги має працювати на безпеку, стійкість міста і підтримку фронту. А не на чергову стрічку, яку мер урочисто переріже перед камерами”, — підсумував столичний політик.

