Столичные депутаты теряют терпение: "это полная управленческая слепота Кличко"
Столичные депутаты теряют терпение: "это полная управленческая слепота Кличко"

Депутат Киевского городского совета Витренко об очередных бессмысленных решениях Кличко

20 марта 2026, 12:59
Кречмаровская Наталия

Решение столичных властей вызывает много острых вопросов и критики, однако чиновников Киева во главе с мэром Виталием Кличко продолжают "работать" вопреки требованиям горожан.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что столичные власти снова живут в параллельной реальности. Вместо защиты критической инфраструктуры, резервного питания для больниц, реальных решений для безопасности людей, в чем действительно нуждается столица, команда Кличко снова играет в парки и пешеходные мосты.

"Кличко получил от Литвы 600 тысяч евро, и вместо того, чтобы направить этот ресурс туда, где он действительно спасает жизнь, киевлянам предлагают очередную красивую картинку: "Вильнюсский парк" и еще один мост. Уже третий!!! на Оболони. У меня простой вопрос: когда киевские городские власти обращаются к международным партнерам во время войны? Об усилении энергостойкости? О защите водохозяйственной инфраструктуры? О защите объектов критической инфраструктуры?”, — отметил депутат.

По его словам, именно эти запросы должны быть первоочередными. Однако нет – киевские городские власти просят деньги на очередной мост, подчеркнул политик.

"Неужели еще один рекреационный объект сегодня важнее безопасности киевлян во время очередного обстрела? Жители Приречной уже не раз четко сказали: они не хотят застройки и навязанных "улучшений" этой территории. Люди хотят сохранить природу, а не получить очередной бетонный проект", — рассказал о желании киевлян Витренко.

По его словам, даже если деньги дает Литва, это все равно ресурс доверия наших международных партнеров. И тратить этот ресурс в 2026 году на лавочки, парк и мост вместо критической инфраструктуры – это, объяснил депутат, либо полная управленческая слепота мэра столицы, либо сознательное игнорирование реальности, в которой живет страна.

"Сегодня каждое евро международной помощи должно работать на безопасность, устойчивость города и поддержку фронта. А не на очередную ленту, которую мэр торжественно перережет перед камерами", — подытожил столичный политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с мостами в Киеве.




Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid02aC8JcZES12TJjSVGbyTbSBYy1UjrZJRcWpuq7iBLSy8uvjjwg7TNmVtrWPY6wvU4l
