Столичные депутаты теряют терпение: "это полная управленческая слепота Кличко"

Кречмаровская Наталия
Решение столичных властей вызывает много острых вопросов и критики, однако чиновников Киева во главе с мэром Виталием Кличко продолжают "работать" вопреки требованиям горожан.
Виталий Кличко.
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что столичные власти снова живут в параллельной реальности. Вместо защиты критической инфраструктуры, резервного питания для больниц, реальных решений для безопасности людей, в чем действительно нуждается столица, команда Кличко снова играет в парки и пешеходные мосты.
По его словам, именно эти запросы должны быть первоочередными. Однако нет – киевские городские власти просят деньги на очередной мост, подчеркнул политик.
По его словам, даже если деньги дает Литва, это все равно ресурс доверия наших международных партнеров. И тратить этот ресурс в 2026 году на лавочки, парк и мост вместо критической инфраструктуры – это, объяснил депутат, либо полная управленческая слепота мэра столицы, либо сознательное игнорирование реальности, в которой живет страна.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что происходит с мостами в Киеве.