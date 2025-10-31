logo_ukra

Столичні посадовці знову зганьбились: чим займались після масованого обстрілу Києва
Столичні посадовці знову зганьбились: чим займались після масованого обстрілу Києва

"Черговий день народження на крові": депутат Київської міської ради Вітренко про святкування після масованого обстрілу

31 жовтня 2025, 16:24
Столичні посадовці вчергове показали своє реальне ставлення до виконання своїх обов'язків, проблем міста та й загалом громади. 

Столичні посадовці знову зганьбились: чим займались після масованого обстрілу Києва

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що у робочий день, наступного дня після обстрілу столиці, свій день народження відзначав директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.

“Пане Віталій Кличко, скільки ще днів народжень на крові знадобиться, щоб ви нарешті розігнали цей цирк у КМДА? Лише нещодавно ви звільнили після скандального святкування дня народження свого першого заступника Миколу Поворозника. А тепер історія повторюється буквально одразу”, — зазначив Вітренко.

Столичний депутат, посилаючись на інформацію журналістів, повідомив, що у закладі під час святкування були помічені:

  • заступник Костікова Володимир Циба,

  • головна спеціалістка департаменту Марина Шульженко,

  • начальниця юридичного відділу Анастасія Овчаренко,

  • заступниця начальника відділу Оксана Литвин,

  • директор КП “Житній ринок” Ігор Цеханський та його заступник Дмитро Жуков,

    заступник директора КП “Київ.прозоро” Артем Дмитренко,

  • заступник директора КП “Світоч” Володимир Лебедко.

“Цілий десант чиновників залишив робочі місця серед білого дня, аби взяти участь у святкуванні. У столиці — купа невирішених питань, люди залишені наодинці з наслідками обстрілів, без вікон і даху над головою, немає мобільних укриттів, а чиновники знову й знову знаходять час лише на святкування на крові, болю та розпачі. Мер буде чекати петицію, поки підпишуть кияни знову, чи сам прийме рішення про звільнення?”, — резюмував депутат.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Києві викрили “чорні схеми” заробітку посадовців.




facebook.com/reel/2497074067341995/
