Столичні посадовці знову зганьбились: чим займались після масованого обстрілу Києва

Кречмаровская Наталия
Столичні посадовці вчергове показали своє реальне ставлення до виконання своїх обов'язків, проблем міста та й загалом громади.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко розповів, що у робочий день, наступного дня після обстрілу столиці, свій день народження відзначав директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков.
Столичний депутат, посилаючись на інформацію журналістів, повідомив, що у закладі під час святкування були помічені:
заступник Костікова Володимир Циба,
головна спеціалістка департаменту Марина Шульженко,
начальниця юридичного відділу Анастасія Овчаренко,
заступниця начальника відділу Оксана Литвин,
директор КП “Житній ринок” Ігор Цеханський та його заступник Дмитро Жуков,
заступник директора КП “Київ.прозоро” Артем Дмитренко,
заступник директора КП “Світоч” Володимир Лебедко.
