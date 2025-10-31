Столичные чиновники опять опозорились: чем занимались после массированного обстрела Киева

Столичные чиновники в очередной раз показали свое реальное отношение к выполнению своих обязанностей, проблемам города и громаде.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что в рабочий день, на следующий день после обстрела столицы, свой день рождения отмечал директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.

"Господин Виталий Кличко, сколько еще дней рождений на крови понадобится, чтобы вы наконец-то разогнали этот цирк в КГГА? Только недавно вы уволили после скандального празднования дня рождения своего первого заместителя Николая Поворозника. А теперь история повторяется буквально сразу", — отметил Витренко.

Столичный депутат, ссылаясь на информацию журналистов, сообщил, что в заведении во время празднования были замечены:

заместитель Костикова Владимир Цыба,

главная специалист департамента Марина Шульженко,

начальница юридического отдела Анастасия Овчаренко,

заместитель начальника отдела Оксана Литвин,

директор КП "Житний рынок" Игорь Цеханский и его заместитель Дмитрий Жуков, заместитель директора КП "Киев.прозоро" Артем Дмитренко,

заместитель директора КП "Свиточ" Владимир Лебедко.

"Целый десант чиновников оставил рабочие места среди бела дня, чтобы принять участие в праздновании. В столице — куча нерешенных вопросов, люди оставлены наедине с последствиями обстрелов, без окон и крыши над головой, нет мобильных укрытий, а чиновники снова и снова находят время только на празднование на крови, боли и отчаяния. Мэр будет ждать петицию, пока подпишут киевляне снова, сам ли примет решение об увольнении?”, — резюмировал депутат.

