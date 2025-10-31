Столичные чиновники опять опозорились: чем занимались после массированного обстрела Киева

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Столичные чиновники в очередной раз показали свое реальное отношение к выполнению своих обязанностей, проблемам города и громаде.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что в рабочий день, на следующий день после обстрела столицы, свой день рождения отмечал директор Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков.
Столичный депутат, ссылаясь на информацию журналистов, сообщил, что в заведении во время празднования были замечены:
заместитель Костикова Владимир Цыба,
главная специалист департамента Марина Шульженко,
начальница юридического отдела Анастасия Овчаренко,
заместитель начальника отдела Оксана Литвин,
директор КП "Житний рынок" Игорь Цеханский и его заместитель Дмитрий Жуков,
заместитель директора КП "Киев.прозоро" Артем Дмитренко,
заместитель директора КП "Свиточ" Владимир Лебедко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве разоблачили "черные схемы" заработка чиновников.