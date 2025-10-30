logo_ukra

Головна Новини Регіони Київ Ситуація в Києві може шокувати: викрили “чорні схеми” заробітку посадовців
commentss НОВИНИ Всі новини

Ситуація в Києві може шокувати: викрили “чорні схеми” заробітку посадовців

Начальник КМВА Тимур Ткаченко про рішення КМДА

30 жовтня 2025, 22:28
Кречмаровская Наталия

Проблем у Києві вистачає, однак, виявляється, столична влада на чолі з мером Віталієм Кличком не тільки їх не вирішує, а й створює. 

Ситуація в Києві може шокувати: викрили “чорні схеми” заробітку посадовців

Ткаченко та Кличка. Фото портал "Коментарі"

Начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що КМДА продовжує покривати “чорні схеми” заробітку на ярмарках. За його словами. директор департаменту промисловості КМДА Володимир Костіков мав зробити систему ярмарків прозорою, за дорученням мера. 

“Минув місяць, а результату нуль. Чому? Бо за цією “затримкою” стоять прізвища, гроші й старі зв’язки. Я неодноразово давав доручення. І вони ігноруються. Як мої, так і Кличка, до речі”, — зазначив Ткаченко. 

Начальник КМВА переконаний, що коли чиновники саботують зміни навіть під час війни — це навіть не бездіяльність, а зрада громади. 

“Це не поясниш відсутністю часу чи грошей. Тому що на банкети є і те, й друге. І навіть в робочий час гуляти умудряються. А потім ми говоримо, що в міста недостатньо коштів на захист критичної інфраструктури. Ну так їх і не буде, якщо так працювати”, — резюмував Ткаченко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що якість води в Києві не відповідає європейським нормам — у жодному районі столиці її не можна пити. До цього додалися й інші проблеми — під час обмежень електропостачання може зникати і вода.

Депутат Київської міської ради Андрій Вітренко пояснив, що Київ без води — не через ракети, а через бездіяльність. Політик пояснив, що “Київводоканал” — це не комунальне підприємство, а приватне акціонерне товариство. За майже чотири роки війни компанія мала б забезпечити насосні станції генераторами, купити реагенти, модернізувати мережі. Але реальність інша.




Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1968
