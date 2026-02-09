Столичні посадовці під керівництвом Кличка крали гроші навіть у дітей-сиріт: подробиці

У Києві викрили посадовця на службовій недбалості — начальнику управління освіти Подільської РДА повідомили про підозру через невиплату дітям-сиротам одноразової виплати при завершенні школи.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

У Київській міській прокуратурі повідомили, що дії посадовця кваліфіковано за ч.1 ст. 367 КК України.

Встановлено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які вчилися у Подільському районі, не отримали разову грошову виплату, передбачену для них Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

У столичній прокуратурі повідомили: законом передбачено, що такі діти мають отримати одноразову грошову допомогу у сумі шести прожиткових мінімумів при завершенні навчання у середній школі чи інших закладах середньої освіти.

“Водночас в період з 2020 по 2022 роки 13 випускників навчальних закладів Подільського району не отримали цих виплат. Загальна сума, яку мали виплатити дітям — понад 188 тис. грн. Кожен з цих випускників повинен був отримати від 13 300 до 15 700 грн”, — повідомили в прокуратурі.

Зазначили, що таку одноразову допомогу у Подільському районі Києва виплачує саме Управління освіти Подільської РДА.

“Також в ході досудового розслідування перевіряється чи отримали одноразову допомогу випускники навчальних закладів в інші роки”, — уточнили в прокуратурі.

