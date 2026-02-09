Столичні посадовці під керівництвом Кличка крали гроші навіть у дітей-сиріт: подробиці

Рубрики
У Києві викрили посадовця на службовій недбалості — начальнику управління освіти Подільської РДА повідомили про підозру через невиплату дітям-сиротам одноразової виплати при завершенні школи.
У Київській міській прокуратурі повідомили, що дії посадовця кваліфіковано за ч.1 ст. 367 КК України.
Встановлено, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які вчилися у Подільському районі, не отримали разову грошову виплату, передбачену для них Законом України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.
У столичній прокуратурі повідомили: законом передбачено, що такі діти мають отримати одноразову грошову допомогу у сумі шести прожиткових мінімумів при завершенні навчання у середній школі чи інших закладах середньої освіти.
Зазначили, що таку одноразову допомогу у Подільському районі Києва виплачує саме Управління освіти Подільської РДА.
