Столичные чиновники под руководством Кличко воровали деньги даже у детей-сирот: подробности

В Киеве разоблачили чиновника на служебной халатности — начальнику управления образования Подольской РГА сообщили о подозрении из-за невыплаты детям-сиротам разовой выплаты при завершении школы.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст. 367 УК Украины.

Установлено, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учились в Подольском районе, не получили разовую денежную выплату, предусмотренную для них Законом Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

В столичной прокуратуре сообщили: законом предусмотрено, что такие дети должны получить разовую денежную помощь на сумму шести прожиточных минимумов при завершении обучения в средней школе или других заведениях среднего образования.

"В то же время в период с 2020 по 2022 годы 13 выпускников учебных заведений Подольского района не получили этих выплат. Общая сумма, которую должны выплатить детям — более 188 тыс. грн. Каждый из этих выпускников должен был получить от 13 300 до 15 700 грн", — сообщили в прокуратуре.

Такую разовую помощь в Подольском районе Киева выплачивает именно Управление образования Подольской РГА.

"Также в ходе досудебного расследования проверяется, получили ли разовую помощь выпускники учебных заведений в другие годы", — уточнили в прокуратуре.

