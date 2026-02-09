Столичные чиновники под руководством Кличко воровали деньги даже у детей-сирот: подробности

Рубрики
В Киеве разоблачили чиновника на служебной халатности — начальнику управления образования Подольской РГА сообщили о подозрении из-за невыплаты детям-сиротам разовой выплаты при завершении школы.
В Киевской городской прокуратуре сообщили, что действия чиновника квалифицированы по ч.1 ст. 367 УК Украины.
Установлено, что дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учились в Подольском районе, не получили разовую денежную выплату, предусмотренную для них Законом Украины "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".
В столичной прокуратуре сообщили: законом предусмотрено, что такие дети должны получить разовую денежную помощь на сумму шести прожиточных минимумов при завершении обучения в средней школе или других заведениях среднего образования.
Такую разовую помощь в Подольском районе Киева выплачивает именно Управление образования Подольской РГА.
