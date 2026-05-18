Бездіяльність влади на чолі з Кличком чи об'єктивні причини: чому не вирішують проблеми з тепломережами

Щороку з травня кияни фактично прощаються з гарячою водою — розпочинаються гідравлічні випробування, термін яких постійно продовжується. Портал “Коментарі” запитав у КМДА, скільки можуть тривати відключення гарячої води.

Відповідь отримали від КП “Київтеплоенерго” — проведення гідравлічних випробувань – це обов’язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального періоду. Виконуються такі роботи поетапно у кожній зоні теплоджерел і допомагають виявити “слабкі” місця трубопроводів та виконати необхідний ремонт.

“Ділянку трубопроводу, яку тестують, відключають від загальної тепломережі та подають охолоджену воду (до 40 градусів) під підвищеним тиском. На час випробувань призупиняється подача гарячої води клієнтам, оскільки провести такі роботи без відключення послуги технологічно неможливо. Гідравлічні випробування тривають близько 14 днів. Саме стільки часу необхідно теплоенергетикам, щоб перевірити стан тепломереж та роботу обладнання теплоджерел (теплових пунктів, котелень, станцій теплопостачання, ТЕЦ)”, — пояснили в компідприємстві.

Якщо пошкоджень не зафіксували, то випробування вважають успішними.

“Однак, у разі виявлення пошкоджень, термін гідравлічних випробувань може продовжуватися. Додатковий час потрібен для проведення ремонтних робіт. Після цього на трубопроводі ще раз проводять випробування та у разі відсутності пошкоджень запускають у роботу і відновлюють гаряче водопостачання”, — уточнили в КП.

Також зауважили, що через значну зношеність тепломереж, особливо тих, які були прокладені понад 40 років тому, пошкодження можуть виявлятися частіше.

Портал “Коментарі” запитав у народного депутата Олексія Кучеренка, чи можна провести масштабну заміну застарілих та зношених тепломереж у Києві і чому це не роблять. Нардеп зазначив, що за офіційною статистикою в Києві близько 70% зношених та застарілих тепломереж. За його словами, не тільки можна провести масштабну заміну, а й потрібно її виконувати. Адже проблема особливо загострилася цієї зими, але цим не займаються. У Києві обрали тактику "латання дірок", а не масштабної заміни.

“На превеликий жаль, це стосується всієї країни, не тільки Києва, а й інших великих міст — всі останні роки міська влада, міські голови реалізують гучні та красиві проєкти, через які намагаються сподобатися виборцям. Переважна більшість — це благоустрій, парки, мостики, лавки тощо”, — зазначив політик.

Проблеми з тепломережами призводять до виникнення інших — тисячі аварій в опалювальний сезон, великі тепловтрати. В Києві, за словами Олексія Кучеренка вони рекордні — 27%. Це, як пояснив народний депутат, призводить до необґрунтованого підвищення тарифів, до зайвих витрат газу — і потім все це покладається на споживача. Вдалим, за його словами, було б рішення щороку повністю міняти хоча б 5-7% тепломереж. Тоді років за 15 можна було б повністю оновити тепломережі.

Народний депутат пояснив, що це не тільки відповідальність Віталія Кличка, як голови КМДА, так, за його словами, побудована вся влада. Адже останні 20 років жодна київська влада не ставила пріоритетом мережі. До того ж виникають проблеми із заміною тепломереж через хаотичну забудову міста. Свого часу забудовників потрібно було змушувати займатися тепломережами, дорогами, комунікаціями. При цьому народний депутат наголосив, що не варто зараз оголошувати “війну” комусь.

“Зараз необхідно, щоб і кияни, і їхні депутати, і міський голова, і вся КМДА, щоб вони кардинально переглянули пріоритети. І теплові мережі там мають стати ключовими. Так само, як і модернізація всієї системи енерго- та теплозабезпечення”, — підкреслив нардеп.

Варто зазначити, що Віталій Кличко керує містом на посаді мера з червня 2014 року. За цей час було реалізовано декілька гучних проєктів:

- Міст Кличка (пішохідно-велосипедний між Володимирською гіркою та Хрещатим парком) — вартість близько 400 млн грн із бюджету міста.

- Міст Хвиля (Оболонь — Оболонський острів) — вартість мосту та облаштування острова загалом близько 200 млн грн (кошти були як від меценатів, так і з бюджету),

- Подільський мостовий перехід (через Дніпро) — вартість понад 20 млрд грн (кошти міського та державного бюджетів) і міст до цього часу будується. Столичний депутат Андрій Вітренко називав цей міст пам’ятником корупції Кличка.

І ось Кличко анонсував відкриття чергового мосту в Оболонському районі. На що у киян уже увірвався терпець. Мешканці столиці різко прокоментували новину:

- Мешканців Оболоні більше цікавить коли буде гаряча вода!? - Вкладаємо гроші в те, де можна більше вкрасти(( - А що з котельними, системами автономного водозабезпечення, колектором? Чи це ти так готуєшся до зими під час війни?

Тож кияни, після важкої зими, вже переймаються проблемами із підготовкою до наступного опалювального сезону, а влада… все ще відкриває нові мости.

