Столичные депутаты уже на грани: это настоящий удар Кличко по киевлянам

Киевлян ошарашили новыми тарифами на проезд – с 15 июля одна поездка будет стоить 30 грн.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что стоимость вырастет в 3,75 раза.

"Это настоящий УДАР Кличко по киевлянам! Понимаю, что есть инфляция и выросли расходы. Но это поднятие тарифа — не об экономике, это об укоренившемся годами управленческий хаос. Вместо того чтобы навести порядок с бюджетом, провести аудит КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс", убрать коррупционные дыры — киевские городские власти решили просто выставить счет киевлянам. Которые и так держат город на своих плечах”, — подчеркнул политик.

По его словам, никто не объясняет, почему за восемь лет не было сделано ни одного шага к оптимизации расходов

"Где отчет об эффективности? Где цифры по потерям от неэффективного управления? Журналисты, учителя, медики, предприниматели, занятые профессионалы, ежедневно ездящие на работу и платящие налоги — они не обязаны финансировать бесхозяйственность КГГА", — отметил Витренко.

Политик объяснил, что он не против пересмотра тарифов, однако пусть КГГА обнародует реальный аудит — не только расходы на горючее, но и куда исчезают миллионы на парковках, метро и где деньги по рекламе в метрополитене.

"А мэр объяснит публично, почему обещание "тарифы не возрастут до конца войны" больше не действует", — подытожил политик.

