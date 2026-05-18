Столичные депутаты уже на грани: это настоящий удар Кличко по киевлянам
Столичные депутаты уже на грани: это настоящий удар Кличко по киевлянам

Депутат КГС Витренко прокомментировал повышение тарифов на проезд в столичном транспорте

18 мая 2026, 20:18
Кречмаровская Наталия

Киевлян ошарашили новыми тарифами на проезд – с 15 июля одна поездка будет стоить 30 грн.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко отметил, что стоимость вырастет в 3,75 раза.

"Это настоящий УДАР Кличко по киевлянам! Понимаю, что есть инфляция и выросли расходы. Но это поднятие тарифа — не об экономике, это об укоренившемся годами управленческий хаос. Вместо того чтобы навести порядок с бюджетом, провести аудит КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс", убрать коррупционные дыры — киевские городские власти решили просто выставить счет киевлянам. Которые и так держат город на своих плечах”, — подчеркнул политик.

По его словам, никто не объясняет, почему за восемь лет не было сделано ни одного шага к оптимизации расходов

"Где отчет об эффективности? Где цифры по потерям от неэффективного управления? Журналисты, учителя, медики, предприниматели, занятые профессионалы, ежедневно ездящие на работу и платящие налоги — они не обязаны финансировать бесхозяйственность КГГА", — отметил Витренко.

Политик объяснил, что он не против пересмотра тарифов, однако пусть КГГА обнародует реальный аудит — не только расходы на горючее, но и куда исчезают миллионы на парковках, метро и где деньги по рекламе в метрополитене.

"А мэр объяснит публично, почему обещание "тарифы не возрастут до конца войны" больше не действует", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ежегодно с мая киевляне фактически прощаются с горячей водой — начинаются гидравлические испытания, срок которых постоянно продлевается. Портал "Комментарии" спросил у КГГА, сколько могут занять отключение горячей воды.



Источник: https://www.facebook.com/andrey.vitrenko.7/posts/pfbid026P1y9co2k5RxkB7Dqi9dwFRoEncPap1crEn38vih7MvpFgFQh5T6wnEsqSGy5Anvl
