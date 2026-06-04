Чи зможе РФ за місяць зробити Київ непридатним для життя: прогноз ШІ

Росія вже кілька років веде системну кампанію ударів по українських містах та критичній інфраструктурі. Російські пропагандисти неодноразово заявляли, що Київ потрібно розбити вщент. А після заяви МЗС РФ про системні удари по Києву пропаганда Кремля заявляла, що РФ може за місяць зробити Київ непридатним для життя. На тлі посилення ворожих атак та погроз портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту які ризики існують.

Колаж редакції порталу "Коментарі". Згенеровано за допомогою ШІ

Чат-бот Chat GPT вважає, що упродовж місяця РФ може створити у Києві надзвичайно важкі умови життя, особливо через удари по енергетиці та цивільній інфраструктурі. Райони без світла, тепла чи води залишаються реальним сценарієм. Проте зробити місто повністю непридатним для життя за такий короткий термін виглядає малоймовірним. Для цього потрібне системне руйнування критичних систем без можливості ремонту та майже повне виснаження української протиповітряної оборони. Наразі факти свідчать, що Київ, попри атаки, зберігає здатність працювати й адаптуватися.

Чат-бот Gemini припускає, що протягом наступного місяця Росія продовжуватиме терор, намагаючись виснажити запаси ППО. Можливі тимчасові відключення світла чи води під час масованих ударів, проте тривалого колапсу не відбудеться. Енергетики навчилися швидко перерозподіляти потоки, а бізнес та комунальні служби повністю адаптувалися до умов блекаутів. Столиця залишиться функціональним та живим центром країни. Російських ресурсів недостатньо для створення гуманітарної катастрофи такого масштабу за такий короткий термін.

Чат-бот Deepseek прогнозує, що Росія спробує створити у Києві нестерпні умови, зосередившись на знищенні енергетичної інфраструктури та морально-психологічному тиску. Місто може зіткнутися з тривалими відключеннями світла через пошкодження енергосистеми. Повна депопуляція чи нездатність до життя міста-мільйонника за такий короткий термін з огляду на наявний захист є малоймовірним сценарієм. Київ залишатиметься пріоритетною ціллю для символічного удару, але фізично знищити його неможливо.

Чат-бот Grok зазначає, що Росія не зможе зробити Київ повністю непридатним для життя за один місяць. Навіть інтенсивні удари 2025-2026 років призводили до серйозних, але тимчасових криз. Місто страждатиме від перебоїв, частина населення може евакуюватися, але повна непридатність малоймовірна через адаптивність систем, міжнародну підтримку та стійкість українців. РФ може посилити тиск на водо- та енергопостачання, проте Київ залишиться функціональним, хоч і у важких умовах. Стратегічна мета "заморозити" столицю швидше демонструє слабкість, ніж силу агресора. Довгостроково це залежить від поставок ППО та відновлення генерації. Київ вистоїть, як вистоював раніше.

У висновку усі чат-боти сходяться в головному: Росія здатна створити для Києва складні та небезпечні умови через удари по енергетиці й інфраструктурі, однак зробити столицю повністю непридатною для життя за один місяць малоймовірно. Українська ППО, досвід швидкого відновлення мереж, адаптація комунальних служб та стійкість мешканців залишаються ключовими чинниками захисту міста. Водночас ризик серйозних тимчасових криз, перебоїв із базовими послугами та посилення психологічного тиску з боку РФ залишається високим.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чи спробує Путін захопити Київ до кінця 2026 року за прогнозом ШІ.



