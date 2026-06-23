Стало известно, сколько укрытий функционирует в Киеве в 2026 году: официальный ответ

Из-за усиления вражеских атак и президент Украины Владимир Зеленский, и чиновники разных уровней призывают украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях. Портал "Комментарии" выяснил в КГГА, сколько укрытий функционирует в Киеве и сколько было построено с 2022 года.

Укрытия. Фото портал "Комментарии"

На официальный запрос портала ответ был предоставлен Департаментом муниципальной безопасности исполнительного органа Киевского городского совета. Отметили, что именно этот Департамент, по решению КГС от 02.03.2023 г. № 6007/6048, организует учет фонда защитных сооружений гражданской защиты (фонд ЗСГЗ) г. Киева. Уточнили, что учет организуется по информации, предоставленной районными в городе Киеве государственными администрациями.

В г. Киеве, по данным Департамента, создан фонд ЗСГЗ, в который входят:

хранилища;

противорадиационные укрытия;

сооружения двойного назначения;

первичные (мобильные) укрытия;

простейшие укрытия разной формы собственности.

"Соответственно данным Информационной системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" по состоянию на 15.06.2026 учитывается 4356 объектов фонда ЗСГЗ г. Киева, общей вместимостью 2 177 472 человек", — говорится в официальном ответе.

Достаточно ли места в укрытиях всем киевлянам определить сложно, ведь данные о количестве жителей датируются 2022 годом. В Департаменте сообщили, что по информации, изложенной на официальном сайте Главного управления статистики в г. Киеве, численность населения г. Киева по состоянию на 1 января 2022 составила 2 951 502 человека. Запрашиваемая информация о количестве жителей в столице в 2026 году ответа не дано.

Что касается новых укрытий, то, по данным Департамента по состоянию на июнь 2026 года, в г. Киеве построены и взяты на учет фонда ЗСЦЗ:

- сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия в Оболонском районе г. Киева Первая Ласточка.

"По информации, которую предоставила Оболонская районная в городе Киеве государственная администрация, по программе социально-экономического развития г. Киева на 2024-2026 годы строительство объекта фонда ЗСГЗ было профинансировано на сумму 19 944 700 грн и два противорадиационных укрытия в учебных заведениях Дарницкого района г. Киева", — идет речь.

- сооружение двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия частного учебного заведения в Оболонском районе г. Киева,

– первичное (мобильное) укрытие в Деснянском районе г. Киева по адресу: ул. Милютенко, 19, которое передано на условиях безвозмездного временного пользования имуществом ООО "Кузнечный бетон".

Напомним: портал "Комментарии" писал, может ли РФ за месяц ударами сделать Киев непригодным для жизни, по версии искусственного интеллекта.



