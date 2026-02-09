Київська міська державна адміністрація закликала всі підприємства та установи міста суворо дотримуватися регламентів зимового прибирання. Відповідно до чинних Правил благоустрою, власники та орендарі будівель зобов'язані забезпечувати безпеку на прилеглих територіях.

Сніг та ожеледиця у столиці: за ігнорування благоустрою загрожує штраф до 1700 гривень

Чіткі дедлайни та заборони

Для балансоутримувачів встановлено жорсткі часові рамки для боротьби з наслідками негоди:

Прибирання тротуарів: має починатися "не пізніше 30 хв після початку снігопаду" та повторюватися кожні 1,5 години.

Покрівлі: необхідно очищати дахи від снігу та льоду, огороджуючи небезпечні зони.

Методи боротьби з ожеледицею: ліквідація слизькості має відбуватися "фракційним способом чистим піском без солі".

Окремо у КМДА наголосили: "Заборонено скидати сніг на проїжджу частину, тротуари, зелені зони та у водойми". Прилеглою територією вважається зона до бортового каменю дороги або на відстані 10 метрів від фасадів та огорож.

Перші результати перевірок

За порушення норм благоустрою передбачена адміністративна відповідальність — штрафи у розмірі від 340 до 1700 грн. Контроль за дотриманням правил здійснюють спеціальні інспектори, які вже розпочали масові рейди.

"Лише сьогодні, 9 лютого, інспектори з благоустрою внесли 292 приписи та склали 43 протоколи за неналежне утримання закріплених територій", — звітують у КМДА.

Міська влада закликає організації відповідально ставитися до утримання територій, щоб уникнути травматизму пішоходів та адміністративних стягнень.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що харківські комунальники продовжують демонструвати високий стандарт роботи навіть у складних погодних умовах. 8 лютого мережею поширилося відео, на якому працівники не просто борються з ожеледдю, а й "ретельно вичищають скло зупинок транспорту спеціальними щітками".