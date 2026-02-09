Киевская городская государственная администрация призвала все предприятия и учреждения города строго соблюдать регламенты зимней уборки. Согласно действующим Правилам благоустройства, владельцы и арендаторы зданий обязаны обеспечивать безопасность на прилегающих территориях.

Снег и гололед в столице: за игнорирование благоустройства грозит штраф до 1700 гривен

Четкие дедлайны и запреты

Для балансодержателей установлены жесткие временные рамки для борьбы с последствиями непогоды:

Уборка тротуаров: должна начинаться не позднее 30 мин после начала снегопада и повторяться каждые 1,5 часа.

Кровли: необходимо очищать крыши от снега и льда, ограждая опасные зоны.

Методы борьбы с гололедицей: ликвидация скользкости должна происходить "фракционным способом чистым песком без соли".

Отдельно в КГГА отметили: "Запрещено сбрасывать снег на проезжую часть, тротуары, зеленые зоны и водоемы". Прилегающей территорией считается зона к бортовому камню дороги или в 10 метрах от фасадов и заборов.

Первые результаты проверок

За нарушение норм благоустройства предусмотрена административная ответственность — штрафы в размере от 340 до 1700 грн. Контроль за соблюдением правил осуществляют специальные инспекторы, которые уже приступили к массовым рейдам.

"Только сегодня, 9 февраля, инспекторы по благоустройству внесли 292 предписания и составили 43 протокола за ненадлежащее содержание закрепленных территорий", — отмечают в КГГА.

Городские власти призывают организации ответственно относиться к содержанию территорий во избежание травматизма пешеходов и административных взысканий.

