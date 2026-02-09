Харківські комунальники продовжують демонструвати високий стандарт роботи навіть у складних погодних умовах. 8 лютого мережею поширилося відео, на якому працівники не просто борються з ожеледдю, а й "ретельно вичищають скло зупинок транспорту спеціальними щітками".

Чистота попри негоду: у мережі захоплюються роботою харківських служб

Робота в районах міста

За інформацією Харківської міської ради, протиожеледні заходи наразі охопили всі райони мегаполіса. Особлива увага приділяється безпеці пішоходів та пасажирів:

В Основ’янському районі до робіт залучені працівники філії "Благоустрій" КП "Шляхрембуд" та СКП "Харківзеленбуд". За допомогою спецтехніки вони посипають піщано-сольовою сумішшю дороги та тротуари.

"Першочергова увага приділяється підходам до будинків, зупинок громадського транспорту, соціально важливих об'єктів та адміністративних будівель", — повідомляють у міськраді.

У Немишлянському районі служби зосереджені на ліквідації наслідків крижаного дощу. Окрім обробки доріг та дворів, окремий акцент зроблено на громадському транспорті.

"Окрему увагу приділяють зупинкам громадського транспорту: їх очищають від наледі та обробляють спеціальними сумішами для безпеки пасажирів", — йдеться у повідомленні.

У Новобаварському районі комунальники розчищають і посипають не лише підходи до під’їздів та основні магістралі, а й доріжки у парках та скверах.

Попри ожеледицю, комунальні служби міста працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити стабільне функціонування міської інфраструктури та комфорт харків'ян.

В інших містах блогери поширюють це відео та захоплюються комунальниками прифронтового міста, порівнюючи з іншими обласними центрами та столицею.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що харківські комунальні підприємства працюють в умовах значного кадрового дефіциту через мобілізацію співробітників до лав Сил оборони. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов 29 січня в ефірі національного телемарафону.

За словами мера, попри складні погодні умови, місто робить усе можливе для підтримки порядку, проте людський ресурс обмежений.

"Техніки вистачає, реагентів — теж. Однак людей, на жаль, ні. Йде війна, і більш ніж тисяча працівників наших комунальних служб зі зброєю в руках захищає Харків і територіальну цілісність України", — зазначив Ігор Терехов.