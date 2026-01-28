Навколо трагічної смерті киянки Євгенії, яка пережила Голокост, розгорівся медійний скандал. Видання "Нова газета. Європа" поширило інформацію, нібито жінка замерзла насмерть у власній квартирі через прорив труб, який перетворив її помешкання на "суцільну ковзанку". Обставини трагедії стали відомі лише тоді, коли вода почала затоплювати весь будинок.

Смерть киянки, що пережила Голокост: у КМДА спростували інформацію про замерзання у квартирі

Однак у КМДА категорично спростували версію про переохолодження. В офіційній заяві наголосили: "Поширена в мережі інформація про жінку, яка нібито замерзла у власній квартирі, не відповідає дійсності".

Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи, жінка пішла з життя через проблеми зі здоров’ям. Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена хронічною ішемічною хворобою серця.

Через значний резонанс та поширення суперечливих версій у соцмережах, міська влада звернулася до громадськості: "Закликаємо представників медіа та користувачів соцмереж користуватися перевіреними офіційними джерелами та утримуватися від поширення емоційних, маніпулятивних і недостовірних повідомлень".

У поліції Києва повідомили, що подія відбулась близько двох тижнів тому. Тоді до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що його підтоплює сусідка зверху.

Під час аварійного відкриття дверей поліцейські виявили 88-річну жінку без ознак життя. Приміщення квартири було сухим, за виключенням ділянки на кухні через порушення герметичної системи трубовідводу.

Тіло жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, яка встановила, що смерть киянки настала внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Києві на Троєщині, яка за чисельністю населення дорівнює невеликому обласному центру, виникла критична ситуація з теплопостачанням після російських обстрілів.

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов в коментарі виданню "Лівий берег" описав масштаби потенційної катастрофи. Окрім холоду в оселях, існує інша загроза: "Крім холоду в оселях, є загроза замерзання труб водогону і каналізації, тож готуються рити ями для вбиралень на вулиці".