Смерть киевлянки, пережившей Холокост: в КГГА опровергли информацию о замерзании в квартире

Вокруг трагической смерти киевлянки Евгении, пережившей Холокост, разгорелся медийный скандал. "Новая газета. Европа" распространила информацию, будто женщина замерзла насмерть в собственной квартире из-за прорыва труб, который превратил ее жилье в "сплошной каток". Обстоятельства трагедии стали известны только тогда, когда вода начала затапливать весь дом.

Однако в КГГА категорически опровергли версию о переохлаждении. В официальном заявлении подчеркнули: "Распространенная в сети информация о якобы замерзшей в собственной квартире женщине не соответствует действительности".

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина ушла из жизни из-за проблем со здоровьем. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца.

Из-за значительного резонанса и распространения противоречивых версий в соцсетях городские власти обратились к общественности: "Призываем представителей медиа и пользователей соцсетей пользоваться проверенными официальными источниками и воздерживаться от распространения эмоциональных, манипулятивных и недостоверных сообщений".

В полиции Киева сообщили, что событие произошло около двух недель назад. Тогда правоохранителям поступило сообщение от местного жителя о том, что его подтапливает соседка сверху.

Во время аварийного открывания дверей полицейские обнаружили 88-летнюю женщину без признаков жизни. Помещение квартиры было сухим, за исключением участка на кухне из-за нарушения герметичной системы трубоотвода.

Тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, установившей, что смерть киевлянки наступила в результате хронической ишемической болезни сердца.

