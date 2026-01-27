У Києві на Троєщині, яка за чисельністю населення дорівнює невеликому обласному центру, виникла критична ситуація з теплопостачанням після російських обстрілів. Як повідомляється, "альтернативи перепідключити немає", а влада екстрено шукає шляхи вирішення проблеми.

Голова Деснянської РДА: на Троєщині є загроза замерзання труб водогону, готуємося рити ями для вбиралень

Район повністю залежить від одного джерела тепла — ТЕЦ, яка "критично пошкоджена внаслідок удару 24 січня".

Для обігріву мешканців вже розгорнуто інфраструктуру: "зараз для обігріву людей в школах створили десять опорних пунктів, розрахованих на 20–30 тисяч людей". Також тривають переговори з приватним сектором: "Тривають перемовини з місцевим бізнесом, щоб великі торговельні центри дозволити облаштувати у них масові пункти обігріву".

Голова Деснянської РДА Максим Бахматов в коментарі виданню "Лівий берег" описав масштаби потенційної катастрофи. Окрім холоду в оселях, існує інша загроза: "Крім холоду в оселях, є загроза замерзання труб водогону і каналізації, тож готуються рити ями для вбиралень на вулиці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну селекторну нараду, присвячену ситуації в регіонах із найскладнішою енергетичною обстановкою. До переліку найбільш проблемних зон увійшли Київ та область, Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Дніпровщина та Запоріжжя.

Найбільшу увагу приділили ситуації в столиці. За словами Президента, у Києві склалися "надзвичайно складні обставини": більш ніж 1200 багатоквартирних будинків досі залишаються без опалення. Особливо гостро проблема стосується Дарниці та інших районів на лівому березі. "Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше", – наголосив Глава держави.