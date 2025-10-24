На днях у Києві після потрапляння до розподільчого пункту в Подільському районі чоловік отримав важку травму голови, після чого впав у кому, а в лікарні помер. Про це у Фейсбук повідомила журналістка 24 каналу Дарина Трунова, репост допису якої зробив народний депутат Олексій Гончаренко.

Смерть чоловіка після затримання ТЦК у Києві: що відомо

Журналістка писала, що Романа С. мобілізували місцеві співробітники ТЦК та СП.

"Він подзвонив батькам і повідомив, шо йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. В цей час він проходив ВЛК. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна що прийшлось невідкладно робити трепанацію черепа Яким чином це сталося? Сказали впав. Але як, де, коли і чому — ніхто сказати не може. Зате висунули версію: можливо у нього епілепсія була?" – пише Трунова.

Пізніше вона повідомила, що врятувати чоловіка не вдалося, він помер 23 жовтня.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту.

"Попередньо встановлено, що 43-річний киянин перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу. Наразі правоохоронці опитали більше десятка свідків. Слідчі Подільського управління поліції внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Для встановлення причини смерті тіло скеровано для проведення судово-медичної експертизи", – пишуть у поліції.

Вже пізніше за першими результатами судово-медичної експертизи правоохоронці повідомили, що смерть настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

" Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень. Розслідування триває. Всі дії та обставини події ретельно перевіряються — жодна деталь не залишиться поза увагою ", – наголосили в поліції Києва.

Гончаренко прокоментував цю подію, зауваживши, що дуже багато питань у цій справі.

"Дуже багато питань! Впав і вдарився, стаття умисне вбивство. Міністр МВС Клименко візьме під особистий контроль ситуацію з загибеллю киянина в ТЦК. Щойно він це заявив в Раді, відповідаючи на моє питання", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Київському міському ТЦК та СП прокоментували ситуацію. Пояснили, що інформація, яка поширюється в мережі, маніпулятивна.

"Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини", — повідомили у столичному ТЦК.