Головна Новини Регіони Київ У Києві представники ТЦК жорстоко побили чоловіка - він у комі: у терцентрі пояснили ситуацію
commentss НОВИНИ Всі новини

У Києві представники ТЦК жорстоко побили чоловіка - він у комі: у терцентрі пояснили ситуацію

У столичному терцентрі прокоментували інформацію про жорстоке побиття чоловіка працівниками ТЦК

23 жовтня 2025, 23:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У мережі інтернет поширюється інформація про черговий випадок застосування сили під час примусової мобілізації. У Київському міському ТЦК та СП прокоментували ситуацію. 

У Києві представники ТЦК жорстоко побили чоловіка - він у комі: у терцентрі пояснили ситуацію

Мобілізація. Ілюстративне фото

Пояснили, що інформація, яка поширюється в мережі, маніпулятивна. Йдеться про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до  лікарні та перебуває у комі.

“Для запобігання розповсюдженню викривленої та недостовірної інформації, повідомляємо, що після проведення військово-лікарської комісії даного громадянина було направлено для подальшого проходження служби в одну з військових частин, де після обов'язкового проведення медичного огляду його було зараховано до списків частини”, — повідомили у столичному ТЦК.

Там наголосили, що інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у столичному терцентрі прокоментували інформацію про нібито жахливі умови у збірному пункті міста Києва. Йдеться про жахливі умови перебування мобілізованих осіб.

Зазначили, що на фото, які видають за збірний пункт міста Києва, не має будь-якого підтвердження що це саме він. Також у територіальному центрі порадили громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України. При цьому підтвердили, що умови дійсно не “готель — люкс”.




Джерело: https://www.facebook.com/KyivMTCK/posts/pfbid02vSGg7hBvkcqB8J6MWijCpJ4hpuwe9NDgJiNGpjfryjMhGPpt9Lxazq7JJbE4mY4ol
