У Києві представники ТЦК жорстоко побили чоловіка - він у комі: у терцентрі пояснили ситуацію

Кречмаровская Наталия
У мережі інтернет поширюється інформація про черговий випадок застосування сили під час примусової мобілізації. У Київському міському ТЦК та СП прокоментували ситуацію.
Мобілізація. Ілюстративне фото
Пояснили, що інформація, яка поширюється в мережі, маніпулятивна. Йдеться про нібито побиття представниками одного з районних в місті Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки громадянина, через що він потрапив до лікарні та перебуває у комі.
Там наголосили, що інформація щодо начебто побиття його військовослужбовцями ТЦК та СП є неправдивою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у столичному терцентрі прокоментували інформацію про нібито жахливі умови у збірному пункті міста Києва. Йдеться про жахливі умови перебування мобілізованих осіб.
Зазначили, що на фото, які видають за збірний пункт міста Києва, не має будь-якого підтвердження що це саме він. Також у територіальному центрі порадили громадянам проявити свідомість та прибирати за собою наслідки своєї життєдіяльності у місцях загального користування, а не фотографувати та видавати фото за збірний пункт, тим самим дискредитуючи Збройні Сили України. При цьому підтвердили, що умови дійсно не “готель — люкс”.