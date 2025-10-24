На днях в Киеве после попадания в распределительный пункт в Подольском районе мужчина получил тяжелую травму головы, после чего впал в кому, а в больнице скончался. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка 24 канала Дарья Трунова, репост публикации которой сделал народный депутат Алексей Гончаренко.

Смерть мужчины после задержания ТЦК в Киеве: что известно

Журналистка писала, что Роман С. мобилизовали местные сотрудники ТЦК и СП.

"Он позвонил родителям и сообщил, что ему нужно привезти вещи. Передать их на следующий день. В это время он проходил ВЛК. На следующий день уже позвонили из больницы, что у сына закрытая черепно-мозговая травма настолько серьезная, что пришлось безотлагательно делать трепанацию черепа. Как это произошло? Сказали упал. Но как, где, когда и почему – никто сказать не может. Зато выдвинули версию: может, у него эпилепсия была?" – пишет Трунова.

Позже она сообщила, что спасти мужчину не удалось, он скончался 23 октября.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.

"Предварительно установлено, что 43-летний киевлянин, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе, упал на пол и травмировался. Присутствующие мобилизованные оказывали ему медицинскую помощь. В настоящее время правоохранители опросили более десятка свидетелей. Следователи Подольского управления полиции внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины. Для установления причины смерти тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы", – пишут в полиции.

Уже позже по первым результатам судебно-медицинской экспертизы правоохранители сообщили, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений не обнаружено.

" Для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований. Расследование продолжается. Все действия и обстоятельства события тщательно проверяются – ни одна деталь не останется без внимания ", – подчеркнули в полиции Киева.

Гончаренко прокомментировал это событие, отметив, что очень много вопросов по этому делу.

"Очень много вопросов! Упал и ударился, статья умышленное убийство. Министр МВД Клименко возьмет под личный контроль ситуацию с гибелью киевлянина в ТЦК. Он только что это заявил в Раде, отвечая на мой вопрос", – подчеркнул нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали ситуацию. Объяснили, что распространяющаяся в сети информация манипулятивная.

"Для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, сообщаем, что после проведения военно-врачебной комиссии этот гражданин был направлен для дальнейшего прохождения службы в одну из воинских частей, где после обязательного проведения медицинского осмотра он был зачислен в списки части", — сообщили в столичном ТЦК.