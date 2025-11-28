Портал "Коментарі" отримав офіційну відповідь від Департаменту захисту довкілля КМДА та КП "Плесо" щодо кількості лав і смітників у столиці. Документи розкривають не лише статистику, а й те, як Київ бореться з вандалізмом та планує оновлювати міську інфраструктуру у 2025–2026 роках.

Скільки лавочок і урн у Києві: відповідь влади показала реальну картину

Результати виявилися доволі показовими — місто має набагато більше урн, ніж лавочок, а деякі райони потерпають від постійних актів шкоди майну.

Лавки та урни Києва: скільки їх насправді

За даними з офіційної відповіді, сьогодні на балансі комунальних підприємств районів Києва перебуває:

596 лавок для сидіння

1060 урн/смітників

Ці об’єкти розміщені у парках, скверах, зонах відпочинку, на набережних та інших важливих громадських просторах. Місто намагається забезпечити комфортне перебування людей у кожному районі, хоча розподіл виявився дуже нерівномірним.

ТОП-райони за кількістю лавок

Дніпровський — 260

Оболонський — 234

Деснянський — 33

Святошинський — 23

Найменше лав у Дарницькому — лише 8, а також у Подільському, Солом’янському та Голосіївському — по 12–14.

ТОП-райони за кількістю урн

Дніпровський — 508

Оболонський — 261

Деснянський — 104

Святошинський — 57

Мінімальні показники знову у Дарницькому районі — 29 урн.

Чому такий дисбаланс?

У відповіді департаменту зазначено: єдиної універсальної норми щодо кількості лав і смітників у ДБН немає. Їхня кількість залежить від навантаження території, кількості відвідувачів та структури зони відпочинку.

Тобто густо відвідувані райони — Дніпровський та Оболонський — отримують більше вуличних меблів, тоді як у менш завантажених поки зберігається дефіцит. Проте 8 лавочок на цілий район площею 132 кв. км, погодьтеся, це дефіцитний показник.

"Ці об'єкти розташовані таким чином, щоб забезпечити комфортне та чисте перебування відвідувачів на усіх підпорядкованих зонах рекреації. На сьогоднішній день, усі території на балансі зазначених підприємств забезпечені необхідною та достатньою кількістю лавок та смітників для підтримки належного санітарного стану та комфорту відпочивальників.

Враховуючи необхідність оновлення морально та фізично зношених елементів благоустрою, а також у рамках покращення інфраструктури зон відпочинку, КП "ПЛЕСО" включило закупівлю нових урн та смітників у бюджет на наступний рік. За потреби, буде проведено закупівлю та встановлення обладнання у нових або існуючих місцях, де це буде необхідним для покращення благоустрою", – йдеться у відповіді.

Вандалізм: прихована проблема, яка з’їдає бюджет

За інформацією КП "Плесо", одним із найчастіших проявів вандалізму залишається скидання урн у водойми.

У 2025 році було зафіксовано щонайменше кілька таких інцидентів. Працівники підприємства оперативно діставали урни з води, перевіряли їх на пошкодження та повертали на місце.

Важливий нюанс: комунальники не ведуть системний облік актів вандалізма, адже більшість випадків ліквідується на місці без формальних актів. Це означає, що реальна статистика може бути значно вищою.

Що планують зробити у 2025–2026 роках

Місто визнає: частина лавок та урн морально і фізично застаріла. Тому в бюджет наступного року КП "Плесо" уже включило закупівлю нових елементів благоустрою.

У планах:

закупівля нових урн і смітників у 2026 році

оновлення частини лавок у зонах відпочинку

розширення кількості елементів благоустрою там, де є нестача

швидке відновлення пошкоджених об’єктів у 2025 році

Місто наголошує: за потреби можуть проводити додаткові закупівлі — залежно від стану інфраструктури та навантаження на конкретні території.

Висновок

З офіційних даних видно, що Київ підтримує досить велику кількість урн і лав, але має суттєві відмінності між районами. Ситуацію ускладнюють акти вандалізму, які змушують місто витрачати ресурси не на розвиток, а на відновлення.

Плани на 2026 рік дають надію на оновлення міського середовища. Але справжній порядок можливий лише тоді, коли громадські простори поважають так само, як власний двір.

