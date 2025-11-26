КП "Міськсвітло" у місті Дніпро оголосило тендер на закупівлю святкової ялинки та ілюмінацій. Про це йдеться на сайті публічних закупівель "Prozorro".

У Дніпрі хочуть купити новорічні прикраси на мільйони гривень

У планах — штучна ялинка "Перемога" 5 м заввишки, 3D-фігури ("Поштова скриня", "Трон", "Сніжинка", "Змійка") та сотні метрів світлодіодних гірлянд.

Очікувана вартість — 3,4 млн грн. Поставити все мають до 22 грудня 2025 року. Торги ще тривають — жодної заявки від учасників поки немає.

Для порівняння: у Києві головну ялинку встановлять за кошт підприємців, а не з міського бюджету. Компанія забезпечить встановлення, обслуговування та демонтаж конструкцій, а також повне фінансове та ресурсне забезпечення. У Харкові використовують "довоєнні" прикраси, які з Центрального парку перенесли у підземку для святкування Різдвяних свят. У Львові новорічну ялинку завжди дарують місту, а прикраси використовують теж минулих років.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні понад 15 ялинок претендують стати головною прикрасою різдвяних свят Львова. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Львівської міської ради.

Перше звернення надійшло ще влітку, і фахівці ЛМР уже виїжджають на огляди дерев. Вибір роблять за кількома критеріями: крислатість, рівність стовбура, пишність та висота. Серед запропонованих локацій — Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща та чотири дерева зі Львова.

Кожне дерево має свою історію. У міськраді наголошують, місто не витрачає коштів на ялинку: її традиційно дарують, а для встановлення використовують минулорічну ілюмінацію.