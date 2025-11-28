Рубрики
Недилько Ксения
Портал "Комментарии" получил официальный ответ от Департамента защиты окружающей среды КГГА и КП "Плесо" относительно количества скамеек и мусорников в столице. Документы раскрывают не только статистику, но и то, как Киев борется с вандализмом и планирует обновлять городскую инфраструктуру в 2025-2026 годах.
Сколько скамеек и урн в Киеве: ответ власти показал реальную картину
Результаты оказались довольно показательными — город имеет гораздо больше урн, чем скамеек, а некоторые районы страдают от постоянных актов вреда имуществу.
По данным из официального ответа, сегодня на балансе коммунальных предприятий районов Киева находится:
596 скамеек для сидения
1060 урн/мусорников
Эти объекты расположены в парках, скверах, зонах отдыха, на набережных и других важных общественных пространствах. Город пытается обеспечить комфортное пребывание людей в каждом районе, хотя распределение оказалось очень неравномерным.
Днепровский — 260
Оболонский — 234
Деснянский — 33
Святошинский — 23
Меньше всего в Дарницком — всего 8, а также в Подольском, Соломенском и Голосеевском — по 12–14.
Днепровский — 508
Оболонский — 261
Деснянский — 104
Святошинский — 57
Минимальные показатели снова в Дарницком районе — 29 урн.
В ответе департамента отмечено: единой универсальной нормы по количеству рядов и мусорников в ДБН нет. Их количество зависит от загрузки территории, количества посетителей и структуры зоны отдыха.
То есть густо посещаемые районы — Днепровский и Оболонский — получают больше уличной мебели, тогда как у менее загруженной пока сохраняется дефицит. Однако 8 скамеек на целый район площадью 132 кв. км, согласитесь, это дефицитный показатель.
"Эти объекты расположены таким образом, чтобы обеспечить комфортное и чистое пребывание посетителей на всех подчиненных зонах рекреации. На сегодняшний день все территории на балансе указанных предприятий обеспечены необходимым и достаточным количеством скамеек и свалок для поддержания надлежащего санитарного состояния и комфорта отдыхающих.
Учитывая необходимость обновления морально и физически изношенных элементов благоустройства, а также в рамках улучшения инфраструктуры зон отдыха, КП "ПЛЕСО" включило закупку новых урн и свалок в бюджет на следующий год. При необходимости будет проведена закупка и установка оборудования в новых или существующих местах, где это будет необходимым для улучшения благоустройства", – говорится в ответе.
По информации КП "Плесо", одним из самых частых проявлений вандализма остается сброс урн в водоемы.
В 2025 году было зафиксировано, по меньшей мере, несколько таких инцидентов. Сотрудники предприятия оперативно доставали урны из воды, проверяли их на повреждения и возвращали на место.
Важный нюанс: коммунальщики не ведут системный учет актов вандализма, ведь большинство случаев ликвидируется на месте без формальных актов. Это означает, что реальная статистика может быть значительно выше.
Город признает: часть скамеек и урн морально и физически устарела. Поэтому в бюджет следующего года КП "Плесо" уже включило закупку новых элементов благоустройства.
В планах:
закупка новых урн и мусорников в 2026 году
обновление части скамеек в зонах отдыха
расширение количества элементов благоустройства там, где есть недостаток
быстрое восстановление поврежденных объектов в 2025 году
Город отмечает: при необходимости могут проводить дополнительные закупки — в зависимости от состояния инфраструктуры и нагрузки на конкретные территории.
Вывод
Из официальных данных видно, что Киев поддерживает достаточно большое количество урн и скамеек, но имеет существенные отличия между районами. Ситуацию усложняют акты вандализма, заставляющие город тратить ресурсы не на развитие, а на восстановление.
Планы на 2026 год дают надежду на обновление городской среды. Но настоящий порядок возможен только тогда, когда общественные места уважают точно так же, как собственный двор.
