Портал "Комментарии" получил официальный ответ от Департамента защиты окружающей среды КГГА и КП "Плесо" относительно количества скамеек и мусорников в столице. Документы раскрывают не только статистику, но и то, как Киев борется с вандализмом и планирует обновлять городскую инфраструктуру в 2025-2026 годах.

Сколько скамеек и урн в Киеве: ответ власти показал реальную картину

Результаты оказались довольно показательными — город имеет гораздо больше урн, чем скамеек, а некоторые районы страдают от постоянных актов вреда имуществу.

Скамейки и урны Киева: сколько их на самом деле

По данным из официального ответа, сегодня на балансе коммунальных предприятий районов Киева находится:

596 скамеек для сидения

1060 урн/мусорников

Эти объекты расположены в парках, скверах, зонах отдыха, на набережных и других важных общественных пространствах. Город пытается обеспечить комфортное пребывание людей в каждом районе, хотя распределение оказалось очень неравномерным.

ТОП-районы по количеству скамеек

Днепровский — 260

Оболонский — 234

Деснянский — 33

Святошинский — 23

Меньше всего в Дарницком — всего 8, а также в Подольском, Соломенском и Голосеевском — по 12–14.

ТОП-районы по количеству урн

Днепровский — 508

Оболонский — 261

Деснянский — 104

Святошинский — 57

Минимальные показатели снова в Дарницком районе — 29 урн.

Почему такой дисбаланс?

В ответе департамента отмечено: единой универсальной нормы по количеству рядов и мусорников в ДБН нет. Их количество зависит от загрузки территории, количества посетителей и структуры зоны отдыха.

То есть густо посещаемые районы — Днепровский и Оболонский — получают больше уличной мебели, тогда как у менее загруженной пока сохраняется дефицит. Однако 8 скамеек на целый район площадью 132 кв. км, согласитесь, это дефицитный показатель.

"Эти объекты расположены таким образом, чтобы обеспечить комфортное и чистое пребывание посетителей на всех подчиненных зонах рекреации. На сегодняшний день все территории на балансе указанных предприятий обеспечены необходимым и достаточным количеством скамеек и свалок для поддержания надлежащего санитарного состояния и комфорта отдыхающих.

Учитывая необходимость обновления морально и физически изношенных элементов благоустройства, а также в рамках улучшения инфраструктуры зон отдыха, КП "ПЛЕСО" включило закупку новых урн и свалок в бюджет на следующий год. При необходимости будет проведена закупка и установка оборудования в новых или существующих местах, где это будет необходимым для улучшения благоустройства", – говорится в ответе.

Вандализм: скрытая проблема, съедающая бюджет

По информации КП "Плесо", одним из самых частых проявлений вандализма остается сброс урн в водоемы.

В 2025 году было зафиксировано, по меньшей мере, несколько таких инцидентов. Сотрудники предприятия оперативно доставали урны из воды, проверяли их на повреждения и возвращали на место.

Важный нюанс: коммунальщики не ведут системный учет актов вандализма, ведь большинство случаев ликвидируется на месте без формальных актов. Это означает, что реальная статистика может быть значительно выше.

Что планируют сделать в 2025-2026 годах

Город признает: часть скамеек и урн морально и физически устарела. Поэтому в бюджет следующего года КП "Плесо" уже включило закупку новых элементов благоустройства.

В планах:

закупка новых урн и мусорников в 2026 году

обновление части скамеек в зонах отдыха

расширение количества элементов благоустройства там, где есть недостаток

быстрое восстановление поврежденных объектов в 2025 году

Город отмечает: при необходимости могут проводить дополнительные закупки — в зависимости от состояния инфраструктуры и нагрузки на конкретные территории.

Вывод

Из официальных данных видно, что Киев поддерживает достаточно большое количество урн и скамеек, но имеет существенные отличия между районами. Ситуацию усложняют акты вандализма, заставляющие город тратить ресурсы не на развитие, а на восстановление.

Планы на 2026 год дают надежду на обновление городской среды. Но настоящий порядок возможен только тогда, когда общественные места уважают точно так же, как собственный двор.

