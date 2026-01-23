logo_ukra

«Ситуація вкрай складна»: Кличко закликає киян зробити запаси та розглянути варіанти виїзду з міста
НОВИНИ

«Ситуація вкрай складна»: Кличко закликає киян зробити запаси та розглянути варіанти виїзду з міста

Столиця переходить у режим 24/7: міські служби та РДА працюють над забезпеченням життєдіяльності міста

23 січня 2026, 11:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Київ, в умовах постійних атак ворога на критичну інфраструктуру, готується до різних сценаріїв розвитку подій. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про визначення опорних пунктів обігріву (незламності) у кожному районі міста.

«Ситуація вкрай складна»: Кличко закликає киян зробити запаси та розглянути варіанти виїзду з міста

«Ситуація вкрай складна»: Кличко закликає киян зробити запаси та розглянути варіанти виїзду з міста

"В них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей", — зазначив Кличко. Ці пункти будуть облаштовані всім необхідним: місцями для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Мер відверто звертається до мешканців столиці, підкреслюючи серйозність ситуації: "Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент". Киян закликають зробити запаси продуктів, води та ліків, а також не відкидати варіанти тимчасового виїзду за межі міста, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

Також звернення стосується роботодавців із проханням організувати гнучкі графіки або перевести працівників на дистанційну роботу.

Віталій Кличко підкреслив, що всі міські служби, департаменти КМДА та районні адміністрації працюють цілодобово. "Сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації", — запевнив мер.

"Ми вистоїмо! Як би складно не було!" — підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



