Киев, в условиях постоянных атак врага на критическую инфраструктуру, готовится к разным сценариям развития событий. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил об определении опорных пунктов обогрева (незламности) в каждом районе города.

"Ситуация крайне сложная": Кличко призывает киевлян сделать запасы и рассмотреть варианты выезда из города

"В них, в случае необходимости, сможет оставаться ночевать большое количество людей", — отметил Кличко. Эти пункты будут обустроены всем необходимым: местами для ночлега, снабдят их устройствами обогрева (мобильными котельными), питанием, средствами гигиены.

Мэр откровенно обращается к жителям столицы, подчеркивая серьезность ситуации: "Ситуация крайне сложная и это может быть еще не самый сложный момент". Киевлян призывают сделать запасы продуктов, воды и лекарств, а также не исключать варианты временного выезда за пределы города, где есть альтернативные источники питания и тепла.

Также обращение касается работодателей с просьбой организовать гибкие графики или перевести работников на дистанционную работу.

Виталий Кличко подчеркнул, что все городские службы, департаменты КГГА и районные администрации работают круглосуточно. "Сегодня все городские службы, департаменты КГГА работают 24/7, чтобы обеспечить жизнедеятельность города в условиях чрезвычайной ситуации", — заверил мэр.

"Мы выстоим! Как бы сложно ни было!" — подытожил Виталий Кличко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Киев договорился с немецким обществом международного сотрудничества GIZ (правительственным учреждением Германии, оказывающим международную техническую помощь) о передаче Киеву двух когенерационных установок. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.