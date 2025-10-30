Ситуация в Киеве может шокировать: разоблачили "черные схемы" заработка чиновников

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Проблем в Киеве хватает, однако, оказывается, столичные власти во главе с мэром Виталием Кличко не только их не решают, но и создают.
Ткаченко и Кличко. Фото портал "Комментарии"
Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что КГГА продолжает покрывать "черные схемы" заработка на ярмарках. По его словам, директор департамента промышленности КГГА Владимир Костиков должен был сделать систему ярмарок прозрачной, по поручению мэра.
Начальник КГВА убежден, что когда чиновники саботируют изменения даже во время войны – это даже не бездействие, а предательство громады.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что качество воды в Киеве не соответствует европейским нормам — ни в одном районе столицы ее нельзя пить. К этому добавились и другие проблемы – во время ограничений электроснабжения может исчезать и вода.
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко объяснил, что Киев без воды — не из-за ракет, а из-за бездействия. Политик объяснил, что "Киевводоканал" – это не коммунальное предприятие, а частное акционерное общество. За почти четыре года войны компания должна обеспечить насосные станции генераторами, купить реагенты, модернизировать сети. Но реальность другая.