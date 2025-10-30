logo

Ситуация в Киеве может шокировать: разоблачили "черные схемы" заработка чиновников

30 октября 2025, 22:28
Проблем в Киеве хватает, однако, оказывается, столичные власти во главе с мэром Виталием Кличко не только их не решают, но и создают.

Начальник Киевской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что КГГА продолжает покрывать "черные схемы" заработка на ярмарках. По его словам, директор департамента промышленности КГГА Владимир Костиков должен был сделать систему ярмарок прозрачной, по поручению мэра.

"Прошел месяц, а результата ноль. Почему? Потому что за этой "задержкой" стоят фамилии, деньги и старые связи. Я неоднократно давал поручения. И они игнорируются. Как мои, так и Кличко, кстати", — отметил Ткаченко.

Начальник КГВА убежден, что когда чиновники саботируют изменения даже во время войны – это даже не бездействие, а предательство громады.

"Это не объяснишь отсутствием времени или денег. Потому что на банкеты есть и то и другое. И даже в рабочее время гулять умудряются. А потом мы говорим, что у города недостаточно средств на защиту критической инфраструктуры. Ну так их и не будет, если так работать", — резюмировал Ткаченко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что качество воды в Киеве не соответствует европейским нормам — ни в одном районе столицы ее нельзя пить. К этому добавились и другие проблемы – во время ограничений электроснабжения может исчезать и вода.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко объяснил, что Киев без воды — не из-за ракет, а из-за бездействия. Политик объяснил, что "Киевводоканал" – это не коммунальное предприятие, а частное акционерное общество. За почти четыре года войны компания должна обеспечить насосные станции генераторами, купить реагенты, модернизировать сети. Но реальность другая.




Источник: https://t.me/tkachenkotymur/1968
