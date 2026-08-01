Ситуація у Києві стає апокаліптичною: що може статися під час наступного обстрілу

Ситуація, в якій опинився Київ, просто незбагненна, але мовчати більше немає сенсу. Найбільше місто України, яке є головною мішенню для атак, на п'ятому році війни залишається зовсім без укриттів. Через дивну систему двовладдя, якої немає більше ніде, столиця виявилася зовсім без влади. КМДА валить усю провину на КМВА, КМВА – на КМДА. У підсумку ніхто за 4 роки нічого не зробив. Укриттів немає. Про це розповів політичний оглядач, журналіст і блогер Денис Казанський.

Обстріл України. Фото: із відкритих джерел

"Здавалося б, що може бути простішим, ніж копати бомбосховища? Це навчилися робити сто років тому, для цього не потрібно ані дорогої техніки, ані особливих технологій, ані захмарних бюджетів. Просто викопайте ці сховища у дворах, хоча б у тих районах, де немає метро, де панельні висотки, де нема куди ховатися. Це нескладно та недорого. На це точно можна було отримати додаткове фінансування у партнерів. Часу було достатньо – 4 роки, але нічого нема", – зазначив журналіст.

Денис Казанський зауважує, столиця України опинилася у заручниках у чиновників, які своїми політичними розбірками підставляють мільйони людей. За словами блогер, навіть, якщо підтримати позицію, що мер у Києві недієздатний і він нічого не може, нічого не робитиме, то, чому бачачи таку ситуацію – не включається уряд і навіщо тоді взагалі потрібна Київська військова адміністрація, якщо вона теж нічого не може? Для чого її створювали? Невже для того, щоб на п'ятому році хоч хтось почав переживати за життя киян, треба тільки знову виходити з картонками?

Денис Казанський наголошує, причому трагедія в тому, що незрозуміло навіть куди йти з цими картонками. Тому що спілкуватися з людьми все одно будуть у дусі тих дебільних заяв, які КМДА та КМВА роблять всі ці роки: "це не ми, вам не до нас, ми ні за що не відповідаємо, у нас немає повноважень, це все вони". На людей всім чхати.

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