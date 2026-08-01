Звіряча атака РФ на Київ: кількість загиблих стрімко зростає

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Кравцев Сергей
Російські терористичні війська в ніч проти 1 серпня завдали удару по Києву. На даний момент відомо про 9 загиблих, кількість поранених зростає. Про це повідомляє ДСНС України.
Удар по Києву. Фото: ДСНС
У Солом'янському районі загинули двоє людей та 8 постраждали, серед яких двоє дорослих. За однією з адрес відбулося часткове руйнування та займання 5-поверхового житлового будинку, а за іншою адресою – горіли автомобілі на стоянці. Усього троє людей було госпіталізовано, рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу також ліквідовано.
У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування в адміністративній будівлі та в нежитловому будинку. Іншою адресою горіли автомобілі та були пошкоджені будинки. У цьому районі загинуло 7 людей, ще 14 постраждали, із них двоє дітей.
У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та спалахнули машини швидкої допомоги. Пожежу було ліквідовано. За однією з адрес був виявлений один поранений. Крім того, сталася пожежа на території кіностудії, її локалізували.
Згодом рятувальники повідомили, що кількість поранених у Києві зросла до 27 осіб, серед яких четверо дітей.
Також країна-агресор атакувала Київську область, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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