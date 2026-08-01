Звіряча атака РФ на Київ: кількість загиблих стрімко зростає

Російські терористичні війська в ніч проти 1 серпня завдали удару по Києву. На даний момент відомо про 9 загиблих, кількість поранених зростає. Про це повідомляє ДСНС України.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

У Солом'янському районі загинули двоє людей та 8 постраждали, серед яких двоє дорослих. За однією з адрес відбулося часткове руйнування та займання 5-поверхового житлового будинку, а за іншою адресою – горіли автомобілі на стоянці. Усього троє людей було госпіталізовано, рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу також ліквідовано.

У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування в адміністративній будівлі та в нежитловому будинку. Іншою адресою горіли автомобілі та були пошкоджені будинки. У цьому районі загинуло 7 людей, ще 14 постраждали, із них двоє дітей.

"Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено вирву. Уздовж однієї вулиці в кількох місцях горить узбіччя", — додали в ДСНС.

У Шевченківському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі та спалахнули машини швидкої допомоги. Пожежу було ліквідовано. За однією з адрес був виявлений один поранений. Крім того, сталася пожежа на території кіностудії, її локалізували.

"Дніпровський район: пошкоджено магазин. Печерський район: пошкоджено 4 приватні житлові будинки та господарські будівлі. На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється", — наголошується в повідомленні.

Згодом рятувальники повідомили, що кількість поранених у Києві зросла до 27 осіб, серед яких четверо дітей.

"Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучень. Наразі вже врятовано 105 людей", — наголосили в повідомленні.

Також країна-агресор атакувала Київську область, внаслідок чого постраждали двоє людей.

"Наразі рятувальники ліквідують пожежу на одному з промислових об'єктів у Бучанському районі. Інформація уточнюється", — зазначили у ДСНС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Москва прозвітувала про "масштабний удар": у Міноборони РФ розповіли, куди наказав бити Путін.