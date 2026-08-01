Ситуация в Киеве становится апокалиптической: что может произойти во время следующего обстрела

Ситуация, в которой оказался Киев, просто непостижима, но молчать больше нет смысла. Крупнейший город Украины, являющийся главной мишенью для атак, на пятом году войны остается совсем без укрытий. Из-за странной системы двоевластия, которой нет больше нигде, столица оказалась совсем без власти. КГГА валит всю вину на КГГА, КГГА – на КГГА. В итоге никто за четыре года ничего не сделал. Укрытий нет. Об этом рассказал политический обозреватель, журналист и блогер Денис Казанский.

Обстрел Украины. Фото: из открытых источников

"Казалось бы, что может быть проще, чем копать бомбоубежища? Это научились делать сто лет назад, для этого не нужно ни дорогостоящей техники, ни особых технологий, ни заоблачных бюджетов. Просто выкопайте эти хранилища во дворах, хотя бы в тех районах, где нет метро, где панельные высотки, где некуда прятаться. Это несложно и недорого. На это точно можно получить дополнительное финансирование у партнеров. Времени было достаточно – 4 года, но ничего нет", – отметил журналист.

Денис Казанский отмечает, что столица Украины оказалась в заложниках у чиновников, которые своими политическими разборками подставляют миллионы людей. По словам блоггер, даже если поддержать позицию, что мэр в Киеве недееспособен и он ничего не может, ничего не будет делать, то почему видя такую ситуацию – не включается правительство и зачем тогда вообще нужна Киевская военная администрация, если она тоже ничего не может? Зачем ее создавали? Неужели для того, чтобы на пятом году хоть кто начал переживать при жизни киевлян, нужно только снова выходить с картонками?

Денис Казанский отмечает, причем трагедия в том, что непонятно даже куда идти с этими картонками. Потому что общаться с людьми все равно будут в духе тех дебильных заявлений, которые КГГА и КМВА делают все эти годы: это не мы, вам не к нам, мы ни за что не отвечаем, у нас нет полномочий, это все они. На людей всем чихать.

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