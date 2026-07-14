Шокирующие изменения для киевлян: это решение Кличко возмутило горожан

Уже 15 июля в Киеве значительно увеличится стоимость проезда в общественном транспорте – до 30 грн за одну поездку. В сети интернет распространялась разная информация, даже о том, что решение было отсрочено. Однако "чуда не произошло" — уже завтра киевлян ждет новая реальность. Это подтвердили порталу "Комментарии" в Киевской городской государственной администрации.

Проезд в Киеве. Фото портал "Комментарии"

В Департаменте экономики и инвестиций КГГА по запросу портала "Комментарии" ответили, что распоряжением № 145 07.07.2026, которое вступает в силу с 15 июля 2026 года, предусмотрено повышение тарифов на услуги по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом – метрополитеном, автобусом, трамваем, троллейбусом, фуникулером, который работает в обычном режиме движения, и установление тарифа в размере 30,00 грн. Также указали на систему скидок – самый дешевый проезд 23,29 грн за поездку будет, если приобрести месячный проездной билет на 124 поездки.

При пополнении проездной карты на 50 поездок стоимость разовой будет составлять 25 грн.

"Кроме того, остаются в обращении проездные билеты, которые используются с момента активации на 24, 48 и 72 часа. Проездные билеты на 24, 48 и 72 часа удобны для пассажиров, совершающих неизвестное и неограниченное количество поездок в течение короткого периода, в частности, для гостей города”, — отметили в Департаменте.

При этом акцентировали, что проезд льготных категорий граждан остается безвозмездным в соответствии с законодательством.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что столичные депутаты раскритиковали решение Кличко о повышении стоимости проезда. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко рассказал, что можно сохранить для киевлян действующий тариф.



