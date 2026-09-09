Шоковані навіть депутати: через рішення Кличка Київ знову “паралізувало”

У Києві через постійні тривоги виникає транспортний колапс. Найбільше страждають мешканці, яким потрібно дістатися з одного берега Києва на інший. Столична влада повідомляла, що маршрут метро червоної гілки дублюватимуть автобуси.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Однак на ділі, як зазначив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко, знову трапився транспортний колапс.

“І це вже не форс-мажор. Це результат багаторічного неефективного управління транспортною системою Києва. Віталій Кличко заявив, що на маршрути, які дублюють метро, перекинули 140 автобусів. Але громадська організація “Пасажири Києва”, посилаючись на дані КП “Київпастранс”, повідомляє зовсім інші цифри: з міських маршрутів зняли 14 автобусів, а на маршрут-дублер метро спрямували 12. Не 140”, — зазначив він і поставив просте запитання: де решта автобусів, про які заявив мер?

За словами політика, поки київська міська влада звітує про “всі кинуті сили”, люди стоять у чергах. А на інших маршрутах транспорту стає ще менше. І наголосив, що за цей провал ніхто з посадовців не відповів.

“Транспортна стратегія Києва фактично закінчилася на намірах підвищити вартість проїзду до 30 гривень. А що далі, Віталію Володимировичу? Де план безперебійної роботи транспорту під час тривог? Де достатній резерв автобусів? Де кадрова програма для “Київпастрансу”? Де транспортна реформа, якої роками вимагають кияни та міжнародні партнери? Києву потрібні не гучні цифри у дописах, а транспорт, який реально приїжджає на зупинку”, — переконаний Вітренко.

Політик висунув вимогу до столичного голови — пояснити ситуацію та розбіжності по цифрах.

“За управлінський хаос мають відповідати не кияни своїм часом і безпекою, а чиновники КМДА, які роками не можуть навести лад у транспортній системі столиці”, — підсумував політик.

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