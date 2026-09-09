Шокированы даже депутаты: из-за решения Кличко Киев снова "парализовало"

В Киеве из-за постоянных тревог возникает транспортный коллапс. Больше всего страдают жители, которым нужно добраться с одного берега Киева на другой. Столичные власти сообщали, что маршрут метро красной ветки будут дублировать автобусы.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Однако на деле, как отметил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, снова случился транспортный коллапс.

"И это уже не форс-мажор. Это результат многолетнего неэффективного управления транспортной системой Киева. Виталий Кличко заявил, что на маршруты, которые дублируют метро, перебросили 140 автобусов. Но общественная организация "Пассажиры Киева", ссылаясь на данные КП "Киевпасстранс", сообщает совсем другие цифры: с городских маршрутов сняли 14 автобусов, а на маршрут-дублер метро направили 12. Не 140", — отметил он и задал простой вопрос: где остальные автобусы, о которых заявил мэр?

По словам политика, пока киевские городские власти отчитываются о "всех брошенных силах", люди стоят в очередях. А на других маршрутах транспорта становится еще меньше. И подчеркнул, что за этот провал никто из должностных лиц не ответил.

"Транспортная стратегия Киева фактически закончилась на намерениях повысить стоимость проезда до 30 гривен. А что дальше, Виталий Владимирович? Где план бесперебойной работы транспорта во время тревог? Где достаточный резерв автобусов? Где кадровая программа для "Киевпасстранса"? Где транспортная реформа, которой годами требуют киевляне и международные партнеры? Киеву нужны не громкие цифры в сообщениях, а реально приезжающий на остановку транспорт”, — убежден Витренко.

Политик выдвинул требование к столичному голове – объяснить ситуацию и разногласия по цифрам.

"За управленческий хаос должны отвечать не киевляне своим временем и безопасностью, а чиновники КГГА, которые годами не могут навести порядок в транспортной системе столицы", — подытожил политик.

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