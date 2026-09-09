Київ отримала додаткову годину для пересування — це саме тоді, коли російські удари стають дедалі інтенсивнішими. З 00:00 10 вересня у столиці комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00. Чи виправданий такий компроміс — портал “Коментарі” запитав у популярних моделей штучного інтелекту

Обстріли Києва. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає рішення неоднозначним. Зазначає, що формально йдеться лише про одну годину, однак момент для такого кроку викликає питання.

Особливо з огляду на те, що Київ останнім часом переживає потужні атаки. Зокрема, під час удару 8 вересня загинули люди, десятки отримали поранення, були пошкоджені житлові будинки, школа, медичний заклад та інша цивільна інфраструктура.

Водночас комендантська година не здатна зупинити ракети чи дрони. Її завдання інше — зменшити кількість людей на вулицях у найнебезпечніший час та спростити роботу правоохоронців і екстрених служб.

ChatGPT вважає, що поспішати зі скороченням обмежень не варто було. Але й повертати жорсткіший режим лише через емоції після кожного удару неправильно.

Ключове питання, за оцінкою чат-бота, полягає в тому, чи мають військові та правоохоронці достатньо підстав вважати додаткову годину безпечною.

Чат-бот Gemini дивиться на ситуацію прагматичніше й вважає скорочення комендантської години логічним кроком. Наголошує: столиця має не лише реагувати на загрозу, а й продовжувати нормально працювати. Додаткова година потрібна для транспортної та залізничної логістики, адже через повітряні тривоги потяги регулярно затримуються.

Йдеться також про працівників критичної інфраструктури, комунальні служби, аварійні бригади та бізнес, яким необхідно пересуватися містом після завершення робочих змін.

Водночас Gemini звертає увагу на важливе обмеження: йдеться саме про пересування, а не про дозвіл на нічні розваги. Для розважальних закладів та ТРЦ графік не продовжували. Тому вважає рішення не послабленням безпеки, а адаптацією столиці до умов затяжної війни.

Чат-бот Grok також називає рішення спірним, але загалом логічним. Визнає, що на тлі майже щоденних атак дронами та балістикою природною реакцією могло б бути посилення обмежень. Однак повна зупинка міста на п'ять годин щоночі не гарантує додаткового захисту, якщо повітряні тривоги все одно тривають до ранку.

На думку Grok, продовження часу для пересування допоможе людям повертатися додому після затримок транспорту, а місту — підтримувати економічну активність.

Але ризик нікуди не зникає. Додаткова година перебування людей на вулиці під час масованої атаки потенційно може збільшити кількість постраждалих.

Grok тому розглядає рішення як компроміс між безпекою та необхідністю не зупиняти життя столиці.

У висновку усі три чат-боти сходяться в одному: скорочення комендантської години має і плюси, і серйозні ризики. Gemini та Grok більше схиляються до виправданості рішення, наголошуючи на транспорті, роботі міста та економіці. ChatGPT обережніший і вважає, що після посилення атак владі потрібно було чіткіше пояснити безпекові підстави такого кроку.

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