Що робити, якщо власники вигулюють собак без повідця та намордника: офіційна відповідь поліції Києва

Нерідко у дворах, парках, скверах можна побачити, що власники собак вигулюють своїх улюбленців без намордників та навіть повідців. Це може спричинити загрозливу ситуацію — собака може кинутися на іншу тварину чи навіть на людину, яка проходить повз. Портал “Коментарі” звернувся до Головного управління Національної поліції у м. Києві з проханням пояснити, куди звертатися киянам у таких випадках.

Вигул собак. Фото портал "Коментарі"

У столичній поліції повідомили, що з використанням повідця та намордника в обов’язковому порядку повинні вигулюватись окремі породи собак, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1164 “Деякі питання щодо небезпечних порід собак”. Такі умови поширюють на вигул собак наступних порід:

У поліції повідомили, що з порушення вищезазначених правил передбачена адміністративна відповідальність за ст. 154 КУпАП “Порушення правил утримання собак і котів”:

у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за першою частиною (340-850 грн);

у разі вчинення повторного порушення протягом року передбачено штраф на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн) і на посадових осіб — від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн);

в разі заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну передбачено накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварин.

У поліції повідомили, що протягом 2025 року до столичних правоохоронців надійшло 1130 повідомлень щодо порушення правил вигулу собак у громадських місцях.

“У разі надходження повідомлень про такі випадки поліція здійснює їхню перевірку, проводить профілактичні бесіди з власниками тварин, а за наявності підстав — складає адміністративні протоколи за ст. 154 КУпАП. Повідомити про систематичні порушення громадяни можуть за номером 102, звернувшись до територіального підрозділу поліції або подавши письмове чи електронне звернення через офіційні канали комунікації”, — зазначили в поліції.





