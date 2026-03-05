Що робити, якщо власники вигулюють собак без повідця та намордника: офіційна відповідь поліції Києва

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Нерідко у дворах, парках, скверах можна побачити, що власники собак вигулюють своїх улюбленців без намордників та навіть повідців. Це може спричинити загрозливу ситуацію — собака може кинутися на іншу тварину чи навіть на людину, яка проходить повз. Портал “Коментарі” звернувся до Головного управління Національної поліції у м. Києві з проханням пояснити, куди звертатися киянам у таких випадках.
Вигул собак. Фото портал "Коментарі"
У столичній поліції повідомили, що з використанням повідця та намордника в обов’язковому порядку повинні вигулюватись окремі породи собак, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2021 р. № 1164 “Деякі питання щодо небезпечних порід собак”. Такі умови поширюють на вигул собак наступних порід:
У поліції повідомили, що з порушення вищезазначених правил передбачена адміністративна відповідальність за ст. 154 КУпАП “Порушення правил утримання собак і котів”:
у вигляді попередження або накладення штрафу на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за першою частиною (340-850 грн);
у разі вчинення повторного порушення протягом року передбачено штраф на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн) і на посадових осіб — від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн);
в разі заподіяння шкоди здоров’ю людини або її майну передбачено накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) з конфіскацією тварин і на посадових осіб — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) з конфіскацією тварин.
У поліції повідомили, що протягом 2025 року до столичних правоохоронців надійшло 1130 повідомлень щодо порушення правил вигулу собак у громадських місцях.