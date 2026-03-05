Что делать, если владельцы выгуливают собак без поводка и намордника: официальный ответ полиции Киева

Нередко во дворах, парках, скверах можно увидеть, что владельцы собак выгуливают своих любимцев без намордников и даже поводков. Это может вызвать угрожающую ситуацию — собака может броситься на другое животное или даже на проходящего человека. Портал "Комментарии" обратился в Главное управление Национальной полиции в г. Киеве с просьбой объяснить, куда обращаться киевлянам в таких случаях.

Выгул собак. Фото портал "Комментарии"

В столичной полиции сообщили, что с использованием поводка и намордника в обязательном порядке должны выгуливаться отдельные породы собак, определенные постановлением Кабинета Министров Украины от 10 ноября 2021 г. № 1164 "Некоторые вопросы опасных пород собак". Такие условия распространяют на выгул собак следующих пород:

В полиции сообщили, что за нарушение вышеуказанных правил предусмотрена административная ответственность по ст. 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек":

в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан от десяти до двадцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-340 грн) и предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц — от двадцати до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-850 грн);

в случае совершения повторного нарушения в течение года предусмотрен штраф на граждан от двадцати до тридцати необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн) и на должностных лиц — от тридцати до шестидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-1020 грн);

в случае причинения вреда здоровью человека или его имуществу предусмотрено наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) с конфискацией животных и на должностных лиц — от двухсот до трехсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400-5100 грн.)

В полиции сообщили, что в течение 2025 года в столичные правоохранители поступило 1130 сообщений о нарушении правил выгула собак в общественных местах.

"В случае поступления сообщений о таких случаях полиция осуществляет их проверку, проводит профилактические беседы с владельцами животных, а при наличии оснований — составляет административные протоколы по статье 154 КУоАП. Сообщить о систематических нарушениях граждане могут по номеру 102, обратившись в территориальное подразделение полиции или подав письменное или электронное обращение по официальным каналам коммуникации”, — отметили в полиции.

