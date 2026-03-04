Які автомобілі найчастіше викрадали в Києві у 2025 році: дані столичної поліції

У 2025 році у столиці загалом було не надто багато викрадень авто і майже всі вдалося повернути.

Авто. Фото портал "Коментарі"

Такі дані надали в Головному управлінні Національної поліції в м. Києві на офіційний запит порталу “Коментарі”. Зазначили, що протягом минулого року слідчими підрозділами столичної поліції зареєстровано 26 кримінальних проваджень, розпочатих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 289 Кримінального кодексу України за незаконне заволодіння легковими автомобілями. Викрадення зафіксували у районах:

Голосіївський — 7;

Дарницький — 4;

Деснянський — 2;

Дніпровський — 2;

Оболонський — 1;

Печерський — 0;

Подільський — 1;

Святошинський — 2;

Солом’янський — 6;

Шевченківський — 1.

“Упродовж звітного періоду поліцейські розкрили усі кримінальні правопорушення вказаної категорії — 26 автомобілів знайдено та повернуто власникам. Разом з цим інформуємо, що у 2025 році здійснено викрадення легкових автомобілів таких марок: Daewoo, Nissan, Renault, Opel, Skoda, Audi, Mazda, Volkswagen, ВАЗ, ЗАЗ”, — повідомили в столичній поліції.

Також повідомили, що переважна більшість вищевказаних кримінальних правопорушень вчиняється до комендантської години або у денний час доби.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у 2025 році в Україну імпортували 444 860 транспортних засобів. Цей показник на 17% більший, ніж у 2024-му, проте все ще на третину менше, ніж у 2021 році.

Понад 70% імпорту транспортних засобів — це авто з пробігом. Середній вік ввезеного транспорту за рік не змінився: 9 років. До порівняння, у 2021 середній вік імпортованих автівок був 11 років.