logo_ukra

BTC/USD

62595

ETH/USD

1752.38

USD/UAH

44.51

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Київ Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО)

Пошкоджені адмінбудівлі, трамваї і двоє постраждалих: наслідки нічного обстрілу Києва

8 липня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Двоє людей постраждали під час нічної російської атаки на Київ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО)

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 — госпіталізовано.

За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. 

У Деснянському районі — пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 8 липня російські війська завдали удару по Києву. Перші вибухи пролунали у столиці до оголошення тривоги.

Моніторингові пабліки повідомили, що у місті пролунало понад 10 вибухів.                                               

Також видання "Коментарі" повідомляло — за даними столичної прокуратури, станом на 2 липня кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 21 людини. Це удар розпачу чи справді російський диктатор Путін вірить, що подібними атаками може зламати волю українців до спротиву? Чи може свідчити даний удар про те, що ніякі вибори та мир, про що вже заговорили у низці телеграм-каналів, цієї осені – неможливі? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО) - фото 2

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО) - фото 2

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО) - фото 2

Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО) - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини