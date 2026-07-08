Росія знову накрила ракетами Київ: рятувальники показали наслідки атаки (ФОТО)

Двоє людей постраждали під час нічної російської атаки на Київ. Як інформує портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Рятувальники зазначили, що сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 — госпіталізовано.

За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

У Деснянському районі — пожежа складських приміщень.

Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізовано. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється.

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Моніторингові пабліки повідомили, що у місті пролунало понад 10 вибухів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — за даними столичної прокуратури, станом на 2 липня кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 21 людини. Це удар розпачу чи справді російський диктатор Путін вірить, що подібними атаками може зламати волю українців до спротиву? Чи може свідчити даний удар про те, що ніякі вибори та мир, про що вже заговорили у низці телеграм-каналів, цієї осені – неможливі? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



