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Росія вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки обстрілу (ОНОВЛЕНО)

У Києві внаслідок обстрілів спалахнули пожежі

8 липня 2026, 01:44
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Кречмаровская Наталия

У ніч на 8 липня російські війська завдали удару по Києву. Перші вибухи пролунали у столиці до оголошення тривоги.

Росія вдарила балістикою по Києву: що відомо про наслідки обстрілу (ОНОВЛЕНО)

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові пабліки повідомили, що у місті пролунало понад 10 вибухів. 

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що у Деснянському районі, внаслідок влучання ракети, палають складські приміщення. У Святошинському районі — загоряння в нежитловій будівлі.

“Ворог атакує столицю балістикою. Перебувайте в укриттях!”- попередили містян. 

Моніторингові канали зауважили, що росіяни до ранку можуть вдарити ще раз по столиці якраз перед сьогоднішньою зустріччю Володимира Зеленського та Дональда  Трампа.

Тим часом у російських пабліках повідомляють, що Київ було атаковано ракетами "Іскандер". Зазначають, що влучання були нібито по військових цілях.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що наразі відомо попередньо про одного потерпілого внаслідок ворожої атаки.

Київський міський голова Віталій Кличко згодом повідомив про двох потерпілих у столиці. Одного з них, за його словами, медики госпіталізували.

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