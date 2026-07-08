Россия снова накрыла ракетами Киев: спасатели показали последствия атаки (ФОТО)

Два человека пострадали во время ночной российской атаки на Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Спасатели отметили, что сегодня ночью в результате ракетного удара россиян произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.

В Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. 2 человека пострадали, из которых 1 – госпитализированы.

По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены админздание и трамваи.

В Деснянском районе – пожар складских помещений.

Сейчас на всех других локациях пожар локализован. На месте работают спасатели и все службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 июля российские войска нанесли удар по Киеву. Первые взрывы прогремели в столице до объявления тревоги.

Мониторинговые паблики сообщили, что в городе раздалось более 10 взрывов.

Также издание "Комментарии" сообщало – по данным столичной прокуратуры, по состоянию на 2 июля количество погибших в Киеве в результате массированной комбинированной атаки РФ увеличилось до 21 человека. Это удар отчаяния действительно ли российский диктатор Путин верит, что подобными атаками может сломить волю украинцев к сопротивлению? Может ли свидетельствовать данный удар о том, что никакие выборы и мир, о чем уже заговорили в ряде телеграмм-каналов, этой осенью невозможны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



