Росія вдарила по Києву: безліч руйнувань та поранених

Вночі 17 вересня російські війська завдали удару по Києву. У кількох районах столиці зафіксовано потрапляння та падіння уламків, внаслідок чого постраждали 12 людей. Серед поранених – двоє дітей віком 10 та 12 років. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Перед атакою Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт російського МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал". Мешканців столиці також інформували про загрозу застосування балістичного озброєння та рух ракет у напрямку Києва.

Найбільш серйозні наслідки зафіксовано одразу у кількох районах міста. У Дніпровському районі уламки впали у кількох місцях. Пошкодження отримали офісні та житлові будівлі, складські приміщення, а також територія біля автозаправної станції. Крім того, біля триповерхової офісної будівлі вибило вікна та пошкоджено фасад.

У Святошинському районі попередньо повідомлялося про влучення в нежитлову будівлю. У кількох житлових будинках було вибито вікна.

У Солом'янському районі, за попередньою інформацією, зруйновано складську будівлю. Займання там не сталося.

Атака також вплинула на працю міської інфраструктури. У Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районах тимчасово знизився тиск у системі водопостачання. Фахівці з'ясовували причину проблем, після чого почали відновлювати штатну подачу води.

За словами Кличка, дев'ятьох постраждалих було госпіталізовано. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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