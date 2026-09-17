Россия ударила по Киеву: множество разрушений и раненых

Ночью 17 сентября российские войска нанесли удар по Киеву. В нескольких районах столицы зафиксированы попадания и падение обломков, в результате чего пострадали 12 человек. Среди раненых – двое детей в возрасте 10 и 12 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Перед атакой Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлете российского МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Жителей столицы также информировали об угрозе применения баллистического вооружения и движении ракет в направлении Киева.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы сразу в нескольких районах города. В Днепровском районе обломки упали в нескольких местах. Повреждения получили офисное и жилое здания, складские помещения, а также территория возле автозаправочной станции. Кроме того, у трехэтажного офисного здания выбило окна и поврежден фасад.

В Святошинском районе предварительно сообщалось о попадании в нежилое здание. В нескольких жилых домах были выбиты окна.

В Соломенском районе, по предварительной информации, разрушено складское здание. Возгорания там не произошло.

Атака также повлияла на работу городской инфраструктуры. В Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах временно снизилось давление в системе водоснабжения. Специалисты выясняли причину неполадок, после чего начали восстанавливать штатную подачу воды.

По словам Кличко, девять пострадавших были госпитализированы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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