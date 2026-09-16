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В Киеве раздавались взрывы из-за атаки дронов: что известно об ударах РФ

Вечером 16 сентября в Киеве прогремели взрывы во время атаки дронов. В КМВА сообщили о работе ПВО.

16 сентября 2026, 20:25
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Slava Kot

Вечером 16 сентября в Киеве прогремели взрывы во время атаки российских беспилотников. В столице работала противовоздушная оборона, а жителей призывали оставаться в укрытиях.

В Киеве раздавались взрывы из-за атаки дронов: что известно об ударах РФ

Взрывы в Украине. Фото иллюстративное

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 19:59 из-за угрозы применения российских дронов. Киевская городская военная администрация сообщила о "желтом уровне опасности" и призвала жителей города пройти к ближайшим укрытиям.

Около 20:04 в столице прогремели взрывы. В КМВА заявили, что в городе работает ПВО и призвали киевлян не покидать укрытие до завершения опасности.

"В Киеве работает ПВО. Просим жителей города находиться в укрытиях", – сообщили в военной администрации.

О беспилотниках вблизи Киева также сообщали мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ. Однако информации о последствиях атаки на момент завершения тревоги не было. КМВА и мэр Киева Виталий Кличко не сообщали о попадании, разрушении или пострадавших.

В 20:14 в столице объявили отбой воздушной тревоги из-за дроновой опасности.

"В Голосеевском районе попадания БпЛА в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место", — сообщил Кличко после отбоя тревоны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве. Россия атаковала дронами дома и складские помещения. БПЛА упали на здания в Соломенском и Оболонском районах.

Также "Комментарии" писали, что Киев утром 16 сентября оказался в страшном огне после налета дронов. Власти сделали срочное заявление о последствиях. Из-за вражеской атаки в Святошинском районе Киева загорелось складское здание



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