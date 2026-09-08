Росія накрила Київ балістикою: стали відомі страшні наслідки

У ніч на 8 вересня російські війська завдали по Києву комбінованого удару, застосувавши балістичне озброєння та безпілотники. Внаслідок атаки у кількох районах столиці зафіксовано руйнування, загоряння та пошкодження цивільної інфраструктури.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За даними Київської міської військової адміністрації, перші наслідки удару було виявлено у Солом'янському районі. Там уламки впали на п'ятиповерховий житловий будинок. В іншому місці району пошкоджено триповерхову будівлю. Крім того, виникла пожежа на території складського приміщення.

Наслідки атаки зафіксували й у інших частинах міста. У Дарницькому районі уламки пошкодили автомобіль. Пізніше стало відомо про події у Подільському районі, де спалахнули гаражі та автомобілі, а також складське приміщення.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, руйнування та пожежі після нічної атаки сталися щонайменше у п'яти районах Києва. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучень та падіння уламків, ліквідуючи наслідки обстрілу.

Атака призвела до постраждалих серед мирних жителів. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив про шістьох поранених. Трьох постраждалих медики доправили до лікарень, ще трьом допомогу надали безпосередньо на місці.

Нічна атака знову продемонструвала масштаб загрози для столиці, де російські удари одночасно торкнулися житлової та цивільної інфраструктури у різних районах міста.

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