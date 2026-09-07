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«Киевлян призвали уезжать из столицы»: что известно

Российские СМИ состряпали фейк о массовом выезде киевлян, исказив интервью народной депутатки

7 сентября 2026, 18:40
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Недилько Ксения

Российские пропагандистские медиа запустили очередную волну дезинформации, утверждая, что в Верховной Раде призвали жителей столицы срочно покидать город из-за катастрофической ситуации зимой. В качестве основы для этого фейка враждебные ресурсы использовали фрагмент интервью народного депутата Соломии Бобровской.

«Киевлян призвали уезжать из столицы»: что известно

Иллюстративное фото

"На самом деле, российские медиа вырвали фразу из контекста и сместили акценты", — сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности после детального анализа полной записи разговора.

В ведомстве пояснили, что Бобровская на самом деле отмечала важность откровенного диалога между государственными институтами и гражданами накануне холодов. "Она говорила о необходимости честной коммуникации власти с обществом по поводу возможных трудностей осенью и зимой", — подчеркивают аналитики Центра. Народная депутат отметила, что государственные органы должны прямо готовить население к любым сценариям, а не "кормить обещаниями".

Именно при объяснении этой позиции парламентария привела гипотетический перечень жестких, но откровенных советов. "Фраза "готовьтесь, запасайтесь, выезжайте из Киева, дрова — все что угодно" прозвучала в качестве примера возможных рекомендаций", — отмечают в Центре стратегических коммуникаций. Эксперты акцентируют, что это было лишь описание того, как именно власти должны коммуницировать в случае реальной необходимости, а не собственная директива или призыв Бобровской к немедленной эвакуации.

Однако российские пропагандисты намеренно проигнорировали всеобщую сущность дискуссии. "Российские медиа взяли этот контекст и подали эмоциональный перечень как якобы прямую рекомендацию украинцам покидать столицу", — подытожили в Центре, призвав доверять только первоисточникам и не поддаваться на информационные манипуляции врага.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Дмитрий Кулеба рассказал, что поможет украинцам выстоять в самую тяжелую зиму.



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