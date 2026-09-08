Россия накрыла Киев баллистикой: стали известны стрышные последствия

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар, применив баллистическое вооружение и беспилотники. В результате атаки в нескольких районах столицы зафиксированы разрушения, возгорания и повреждения гражданской инфраструктуры.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

По данным Киевской городской военной администрации, первые последствия удара были обнаружены в Соломенском районе. Там обломки упали на пятиэтажный жилой дом. В другом месте района повреждено трехэтажное здание. Кроме того, возник пожар на территории складского помещения.

Последствия атаки зафиксировали и в других частях города. В Дарницком районе обломки повредили автомобиль. Позже стало известно о происшествиях в Подольском районе, где загорелись гаражи и автомобили, а также складское помещение.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разрушения и пожары после ночной атаки произошли как минимум в пяти районах Киева. Спасатели продолжают работать на местах попаданий и падения обломков, ликвидируя последствия обстрела.

Атака привела и к пострадавшим среди мирных жителей. Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил о шести раненых. Троих пострадавших медики доставили в больницы, еще троим помощь оказали непосредственно на месте.

Ночная атака вновь продемонстрировала масштаб угрозы для столицы, где российские удары одновременно затронули жилую и гражданскую инфраструктуру в разных районах города.

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